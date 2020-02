Certains fans d’Ibrox envoient un message à 4 millions de livres sterling – HITC

Ianis Hagi a rejoint les Glasgow Rangers de Steven Gerrard en prêt en janvier.

Ianis Hagi des Rangers



Certains fans des Rangers ont répondu au message de Ianis Hagi sur Twitter et l’ont exhorté à rester à Ibrox au-delà de la fenêtre de transfert d’été.

Hagi était le héros des Rangers jeudi soir, alors que l’équipe de Steven Gerrard a organisé une victoire de 3-2 contre le Sporting Braga en Ligue Europa.

Le Gers est revenu de deux buts pour vaincre Braga 3-2 à Ibrox, le milieu offensif de 21 ans marquant deux fois.

Le Romania International, qui peut également opérer en tant qu’attaquant, a rejoint les Rangers prêtés par Genk lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Hagi devrait rester au club de Premiership écossaise jusqu’à la fin de la saison, mais les Rangers ont la possibilité de signer un contrat permanent pour le jeune pour 4 millions de livres sterling à l’été 2020, comme l’a rapporté le Daily Record.

Le jeune s’est rendu sur Twitter pour se délecter de la victoire du club Ibrox, et certains fans des Rangers ont répondu à son message, comme indiqué ci-dessous.

Pendant ce temps, Simon Deli a déclaré que les Rangers voulaient le signer à l’été 2019.

L’international ivoirien de 28 ans a rejoint le Club de Bruges l’été dernier après avoir quitté Slavia Prague.

Deli a déclaré à Nord Eclair, traduit par The Daily Record: «L’été dernier, j’avais trois options principales.

«Soit je suis resté [at Slavia Prague] avec un bon salaire et l’assurance d’être capitaine, ou je suis parti pour les Rangers ou le Club Brugge pour relever un nouveau défi.

Le Club de Bruges était une perspective plus attrayante et plus ambitieuse pour moi. C’est pourquoi je me suis lancé. “

