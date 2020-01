Certains fans discutent de la mise à jour de Lennon – HITC

Le Celtic s’est blessé mercredi soir.

Le manager du Celtic, Neil Lennon, craint que l’ailier Mikey Johnston ne se blesse à long terme après avoir été contraint de partir lors du match d’hier soir contre St Johnstone, selon Sky Sports.

Il semblait y avoir une certaine confusion quant à savoir s’il devait rester sur le terrain ou non en seconde période à McDiarmid Park.

Alors que Lennon effectuait son troisième remplacement, il était clair que Johnston avait un problème, mais le joueur a décidé d’essayer de jouer plutôt que de s’occuper du genou.

Le patron celtique ne semblait pas satisfait de la façon dont tout cela s’était déroulé et pensait qu’il pourrait maintenant y avoir des dommages aux ligaments et qu’en restant, le jeune a aggravé la situation.

Comme cité par Sky Sports, Lennon a déclaré: «Ce sera à long terme. C’était une mauvaise tournure. Il dit qu’il y a eu un contact, mais il ne semble pas qu’il y ait eu de contact.

«On dirait qu’il a tordu le genou et il y a un peu de gonflement et de lésions ligamentaires.

“Il [staying on] aurait pu aggraver le problème. C’était ennuyeux pour moi parce que nous faisions un remplacement et il a dit qu’il allait bien continuer. »

Avec Mohamed Elyounousssi également sur la touche en ce moment et d’autres comme Daniel Arzani et Marian Shved qui luttent pour avoir un impact, la blessure est un mauvais moment pour le Celtic et il se pourrait qu’ils soient forcés de signer fin janvier.

Leur calendrier est dense et rapide dans un avenir prévisible et comme ils participent à trois compétitions, Lennon a besoin de force et de profondeur dans les positions sur le terrain.

Il est juste de dire que certains fans ne sont pas satisfaits de la blessure de Johnston, ni de la façon dont tout cela s’est développé la nuit dernière, bien que l’on s’attende maintenant à un mouvement potentiel pour un nouvel ailier.

Ces supporters sont allés sur Twitter aujourd’hui pour partager leurs réflexions sur tout cela…