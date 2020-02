Certains fans du Celtic réagissent à l’affichage de Mohamed Elyounoussi aujourd’hui – HITC

Mohamed Elyounoussi, prêté par Southampton, était en action pour le Celtic dimanche.

Les fans du Celtic se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la performance de l’ailier de Southampton Mohamed Elyounoussi contre Clyde.

Elyounoussi, signé en prêt par le club de Premier League Southampton à l’été 2019, était en action pour le Celtic dans son match de cinquième ronde de la Coupe d’Écosse contre Clyde loin de chez lui au Broadwood Stadium dimanche après-midi.

Le joueur de 25 ans, qui peut également agir comme attaquant, a commencé le match et a joué pendant 85 minutes, alors que l’équipe de Neil Lennon a gagné 3-0.

L’international norvégien a bien joué dans le jeu, car il avait l’air créatif et bien lié.

Elyounoussi a eu des problèmes de blessures pendant son séjour au Celtic jusqu’à présent cette saison, mais lorsque l’ailier a joué, il a l’air très bien.

Selon WhoScored, l’ailier a marqué quatre buts en six matches de Premiership écossaise jusqu’à présent cette saison, et a également marqué quatre buts et fourni une passe décisive en quatre matchs de Ligue Europa pour les Hoops.

Les fans du Celtic ont été impressionnés par l’affichage produit par Elyounoussi contre Clyde et ont fait l’éloge de lui sur Twitter.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires: