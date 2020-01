Certains fans du Celtic sont impatients de signer à 26 ans – HITC

L’ailier hibernien Martin Boyle a été lié au Celtic cette semaine.

Certains partisans du Celtic ont abandonné un mouvement potentiel pour l’attaquant des Hibs Martin Boyle après avoir rapporté que les Hoops avaient un intérêt pour le joueur.

L’Ecossais a rapporté que le chef des opérations de football Nick Hammond était présent pour regarder l’ailier créer deux passes décisives pour son équipe à Easter Road, en route vers une victoire de 2-1 mercredi sur Hamilton.

Le Celtic a déjà ajouté Patryk Klimala et Ismaila Soro à leurs rangs ce mois-ci, mais avec un peu de profondeur supplémentaire nécessaire dans la bonne position d’ailier, un mouvement pour Boyle est tout à fait logique.

Le joueur a été l’un des meilleurs joueurs de la Premiership écossaise cette saison, marquant six buts et aidant six autres malgré sa participation à l’action en octobre.

Sa forme a été si bonne récemment qu’il a remporté le prix du joueur du mois de décembre.

L’international australien n’est probablement pas le nom le plus exotique lié au Celtic ce mois-ci, mais est une quantité connue de Neil Lennon et pourrait faire un travail à Glasgow.

Lennon a souvent utilisé le joueur lorsque le manager de Hibs.

La gravité de l’intérêt du Celtic pour le joueur de 26 ans n’est pas claire à ce stade, mais avec un peu plus d’une semaine avant la fin de la fenêtre de transfert, ils devront bientôt déménager si Hammond et Lennon veulent leur homme.

Ces fans sont impatients de voir le mouvement se produire, se rendant sur Twitter au cours des dernières 24 heures pour partager leurs réflexions…