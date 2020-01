Certains fans envoient un message à 7 millions de livres sterling alors qu’il se dirige vers les rivaux des Blancs – HITC

Callum Robinson a rejoint West Bromwich Albion de Sheffield United, le rival de Leeds United dans le Yorkshire.

Certains fans de Sheffield United souhaitent que Callum Robinson se rende à West Bromwich Albion avec une mission simple: arrêter Leeds United.

Robinson a finalisé un retour au championnat mercredi, six mois après son arrivée à Bramall Lane dans le cadre d’un accord de 7 millions de livres sterling avec Preston North End.

Sheffield United a battu Leeds en promotion la saison dernière et West Brom peut répéter le tour cette fois-ci – même si ce sont les Blancs qui dominent actuellement le championnat et détiennent une avance de quatre points sur Nottingham Forest, troisième.

Et même si Leeds a déjà joué deux fois avec les employeurs temporaires de Robinson cette saison, les supporters des Blades suivants – et un fan de Preston – comptent sur l’ailier pour infliger de nouveaux dégâts à Marcelo Bielsa.

Bon regard robbo écraser les objectifs et revenir et prouver votre talent ⚔ utb ps…. s’il vous plaît marquer le but que ***** Leeds sur

– dominic mccormick (@Dommccormck) 29 janvier 2020

Robinson, qui a commencé sa carrière avec les rivaux locaux de West Brom, Aston Villa, a marqué ou aidé 48 fois en 130 apparitions de deuxième niveau pour Preston et Bristol City.

Mais malgré un début brillant dans sa carrière à Sheffield United, qui a impliqué l’international de la République d’Irlande à contribuer directement à chacun des buts des Blades lors d’un match nul 2-2 avec Chelsea à Stamford Bridge, il n’a commencé que 12 matchs dans toutes les compétitions cette saison.