Certains fans époustouflés par l’accord pour une star des Rangers à 1 million de livres sterling – HITC

Jamie Murphy du côté Ibrox des Glasgow Rangers est parti en prêt.

Les Rangers ont annoncé lundi que Jamie Murphy avait quitté le club en prêt.

L’ailier écossais a signé pour le côté anglais Burton Albion pour un prêt de demi-saison après avoir lutté pour le football régulier avec le patron du Gers Steven Gerrard cette saison.

Vous pourriez faire valoir que l’écriture était sur le mur pour Murphy lorsque les Rangers ont ramené Ryan Kent à Ibrox sur une base permanente, faisant de Murphy la troisième option à gauche.

Bien qu’il n’ait pas beaucoup joué au football au cours des 18 derniers mois en Écosse, Murphy, qui n’a réussi que 213 minutes d’action en Premiership à la suite d’une grave blessure au genou en 2018, a beaucoup d’expérience dans le Sud et il devrait être un atout pour le patron des Brewers, Nigel. Clough.

Voici comment les fans d’Albion ont réagi sur Twitter à la signature de la star des Rangers, qui a coûté 1 million de livres au Light Blues [The Daily Mail].

Murphy est un fan de longue date du club Ibrox et il pourrait secrètement espérer que Gerrard le ramènera à la fin de ce prêt, mais cela semble de plus en plus improbable à moins qu’il ne le déchire en League One au cours des prochains mois.

Dans d’autres nouvelles, comment le batteur de Pink Floyd Nick Mason a aidé à sauver Bolton Wanderers – Maintenant, c’est du rock’n’roll!