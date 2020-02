Certains fans pensent que 3 millions de livres sterling ont rapproché le Celtic – HITC

Celtic aurait été proche de signer David Turnbull en 2019.

Les fans du Celtic discutent une fois de plus de David Turnbull après le retour de l’objectif des Bhoys l’été au banc de Motherwell mardi.

Turnbull était fortement lié au transfert de 3,25 millions de livres sterling à Celtic Park et semblait être à destination de Glasgow jusqu’à ce qu’une blessure soit découverte en août.

Après six mois de rééducation après une intervention chirurgicale, le milieu de terrain de 20 ans a franchi une étape importante vers son retour alors que Motherwell accueillait St Mirren à Fir Park.

Et si vous pensiez qu’il avait été oublié par ceux d’une persuasion celtique, vous vous tromperiez sérieusement.

Voici ce qu’ils disent du retour de Turnbull sur Twitter…

Turnbull a terminé sa première campagne complète avec 16 buts et sept passes en 34 matchs et l’a vu couronné jeune joueur de l’année par la Scottish Football Writers ‘Association.

Sans surprise, cela a conduit à des rapports d’intérêt bien plus éloignés que Celtic, avec Southampton, Norwich City, Bristol City et Sheffield Mercredi également liés – bien que les Bhoys seraient plus proches que n’importe lequel de ceux qui ont conclu un accord.

