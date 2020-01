Certains fans pensent que le joueur des Rangers serait «absolument formidable» pour leur club après le rapport – HITC

Le milieu de terrain des Glasgow Rangers Greg Docherty serait sur le radar de Sunderland.

Greg Docherty des Rangers



Les fans de Sunderland se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations liant le club au milieu de terrain des Rangers Greg Docherty.

Selon The Scottish Sun, Sunderland devrait signer Docherty from Rangers dans la fenêtre de transfert de janvier.

Il a été rapporté que le milieu de terrain de 23 ans rejoindrait les Black Cats en prêt de l’équipe de Steven Gerrard jusqu’à la fin de la saison.

Les fans de Sunderland se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations concernant Docherty.

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires:

Bonne signature pour Sunderland?

Docherty est un jeune milieu de terrain très bon et prometteur qui améliorera la qualité de l’équipe actuelle de Sunderland.

L’ancien international écossais des moins de 21 ans a passé la campagne 2018-2019 en prêt à Shrewsbury Town dans la Ligue 1 en Angleterre et s’en est plutôt bien sorti.

Avec Sunderland visant à terminer dans les six premiers de la table de League One cette saison, Docherty serait un bon ajout à l’équipe, et cela aiderait également le milieu de terrain dans son développement et sa progression, car il obtiendrait plus de temps de jeu au stade. de la lumière qu’il obtiendrait chez les Rangers au cours de la seconde moitié de la saison.

