Tottenham Hotspur est l’un des clubs crédités d’un intérêt pour Chris Smalling de Manchester United.

Les fans de Manchester United réagissent sur Twitter à des informations faisant le lien entre leur défenseur central Chris Chrising et Tottenham Hotspur.

Smalling a impressionné pour ses employeurs temporaires, l’AS Roma, cette saison, mais son avenir au-delà reste incertain.

Et selon Corriere dello Sport, Tottenham et Everton ont déjà été en contact avec United et l’agent de 30 ans.

Tottenham est géré, bien sûr, par l’ancien patron de Smalling à Old Trafford, Jose Mourinho – bien que CdS affirme que Rome reste sa priorité.

Mais le journal ajoute que le fait de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine pourrait exclure les Italiens d’un mouvement permanent pour le Londonien.

Selon CdS, Manchester United veut 20 millions d’euros pour Smalling (environ 16,7 millions de livres sterling), qui demanderait un salaire légèrement inférieur de 3 millions d’euros par an (environ 2,5 millions de livres sterling).

