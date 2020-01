Certains fans réagissent à l’arrivée du joueur d’Everton «en forme et affamé» – HITC

L’attaquant d’Everton Cenk Tosun a quitté Goodison Park en prêt.

Suite à l’annonce que l’attaquant d’Everton Cenk Tosun a rejoint Crystal Palace en prêt pour le reste de la saison, un certain nombre de fans des Eagles ont eu leur mot à dire sur les médias sociaux à propos de cette décision.

L’international turc n’a pas réussi à faire beaucoup d’impact dans le maillot des Toffees depuis qu’il a été amené à Goodison Park par Sam Allardyce dans le cadre d’un contrat de 27 millions de livres avec Besiktas en janvier 2018, avec 10 buts et six passes décisives en 51 apparitions toutes compétitions confondues (Transfermarkt) .

Tosun n’a fait que huit apparitions pour Everton cette saison, cinq en Premier League et trois en Coupe de la Ligue, mais seulement deux de ces apparitions étaient des départs, et il n’a accumulé que 328 minutes de football ce trimestre (Transfermarkt).

Néanmoins, le joueur de 28 ans affiche un record décent ailleurs, avec 64 buts en 142 matches avec Besiktas, 44 buts en 122 matches avec Gaziantepspor et 16 buts en 42 matches avec la Turquie (Transfermarkt).

Palace est le deuxième meilleur buteur de la Premier League, avec seulement 19 buts en 21 matches cette saison, et a subi de nombreuses blessures, ce qui a amené Roy Hodgson à vouloir renforcer ses rangs offensifs.

Le passage de Tosun à Palace s’est toutefois révélé un peu controversé chez certains fans des Eagles.

En mars 2018, il a discuté de son passage de Besiktas à Everton au milieu de l’intérêt de Palace, et a déclaré à TRT Sport, cité par Goal.com: «Crystal Palace voulait me signer pendant la première phase de la saison, mais cela ne pouvait pas arriver. Je suis content que ce ne soit pas le cas parce que je joue maintenant pour un plus grand club de Premier League. “

En conséquence, la réaction a été quelque peu mitigée – voici ce que certains fans ont dit sur les réseaux sociaux:

Tosun est immédiatement disponible pour jouer pour Palace alors que les Eagles accueillent Arsenal, dixième placé – l’équipe juste en dessous d’eux – au Selhurst Park en Premier League samedi.

