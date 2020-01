Certains fans réagissent à l’arrivée d’un joueur d’Arsenal «très bien noté» – HITC

L’as de l’Académie d’Arsenal, Emile Smith Rowe, passera le reste de la saison loin de l’Emirates Stadium en prêt.

À la suite de l’annonce confirmant le transfert du prêt d’Emile Smith Rowe à Huddersfield Town, un certain nombre de fans des Terriers se sont rendus sur Twitter pour célébrer l’arrivée du prodige des Gunners.

Le diplômé de l’académie d’Arsenal est largement considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents de l’Emirates Stadium et a fait six apparitions pour les Gunners à travers la Ligue Europa, la Coupe de la Ligue et la Premier League cette campagne.

Smith Rowe a déjà fait 15 apparitions compétitives pour les Gunners dans toutes les compétitions, marquant quatre buts, tout en faisant trois autres apparitions pour la Bundesliga RB Leipzig lors d’un prêt au début de 2019.

Le joueur de 19 ans cherchera maintenant à acquérir de l’expérience en équipe première à Huddersfield, qui a été relégué au championnat à la fin de la saison dernière et regarde nerveusement par-dessus ses épaules, à cinq points seulement des trois derniers.

Compte tenu du talent et des références de Smith Rowe jusqu’à présent, de nombreux fans de Terriers sur les réseaux sociaux ont salué son arrivée au John Smith’s Stadium:

“Un milieu de terrain très bien noté qui cherche à orchestrer chaque attaque, Emile a effectué une transition sans heurt vers le football des moins de 23 ans la saison dernière”, a déclaré le site Web d’Arsenal à propos de Smith Rowe.

“Fort dans le virage, avec un œil pour le but et une vision exceptionnelle dans le dernier tiers, Emile est également bien connu pour ses descentes labyrinthiques et ses superbes buts individuels.”

