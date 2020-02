Certains fans réagissent alors que leur club est lié à un joueur de Liverpool de 25 millions de livres sterling – HITC

Arsenal a été lié au milieu de terrain de Liverpool Adam Lallana.

Les fans d’Arsenal se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction aux spéculations liant le club au milieu de terrain de Liverpool Adam Lallana.

Selon The Telegraph, Arsenal fait partie d’un certain nombre de clubs intéressés à recruter le milieu de terrain de Liverpool Lallana.

L’international anglais est hors contrat à Liverpool à la fin de la saison, et les Gunners auraient voulu obtenir ses services sur un transfert gratuit.

Les fans d’Arsenal ont donné leur avis sur les spéculations liant le club au milieu de terrain de 31 ans sur Twitter, et voici quelques-uns des meilleurs commentaires.

Bonne signature pour Arsenal?

Lallana a eu des problèmes de blessures et a eu du mal à avoir un impact énorme à Liverpool ces dernières années.

Cependant, il ne fait aucun doute que le milieu de terrain est un très bon joueur et a fait ses preuves en Premier League.

L’Anglais a beaucoup à offrir, et son expérience de faire partie d’une équipe gagnante de la Ligue des champions et dans une course au titre aidera Arsenal.

Si les Gunners ne terminent pas dans les quatre premiers du classement de la Premier League cette saison, ils devront regarder des joueurs tels que Lallana, qui ne coûteront pas beaucoup d’argent et ajouteront plus de profondeur à l’équipe.

Lallana est dans les livres de Liverpool depuis l’été 2014, quand il a rejoint Southampton pour des frais de transfert rapportés par BBC Sport pour une valeur de 25 millions de livres sterling.