Certains fans rivaux se demandent pourquoi leur équipe veut signer l’attaquant de Liverpool – HITC

Les fans du Real Madrid sur Twitter ne savent pas si Sadio Mane est nécessaire dans leur club après que les géants espagnols ont exprimé leur intérêt pour l’homme de Liverpool.

Le Mirror a affirmé que la Liga avait placé l’attaquant de Liverpool en haut de sa liste de transferts lorsque la fenêtre se rouvrirait.

Mane a sans doute été le meilleur joueur de Liverpool cette saison et est maintenant l’un des joueurs les plus dangereux de la planète, et il ne fera que s’améliorer.

Il n’est pas surprenant que Madrid veuille l’attaquant de Liverpool, mais il faut se demander s’ils seraient en mesure d’obtenir ses services compte tenu de leur positionnement actuel en Europe et à Liverpool.

Certains fans de Madrid ne comprennent pas pourquoi ils le signeraient, non pas parce qu’il n’est pas assez bon, mais parce qu’ils ont suffisamment de joueurs dans cette position.

Eden Hazard a fait un gros transfert d’argent au club l’été dernier, mais au cours de cette campagne, il a eu des problèmes de forme et de blessures.

Alors que Mane peut jouer sur les deux flancs, il est à son plus dangereux du côté gauche, tout comme Hazard, mais cela n’a pas empêché Madrid de stocker les meilleurs talents de son équipe.

