Certains Spurs choqués par les frais que Levy voudrait pour un joueur lié à Celtic – HITC

Celtic continue d’être crédité d’une participation dans Victor Wanyama de Tottenham Hotspur.

Certains fans de Tottenham Hotspur sont choqués par le prix demandé par le club pour le milieu de terrain lié au Celtic Victor Wanyama.

Wanyama a du mal à jouer au football depuis sa première saison à Tottenham – qui a commencé en 2016.

Mais selon Le London Evening Standard, le président des Spurs Daniel Levy veut 9 millions de livres sterling pour se séparer du Kenyan, qui a joué au Celtic et à Southampton plus tôt et sa carrière.

Wanyama aurait refusé un transfert de 13 millions de livres sterling au Club de Bruges au début de la campagne, et il est affirmé qu’aucun club n’a encore montré sa volonté de respecter sa nouvelle évaluation – malgré l’intérêt du Celtic, de Galatasaray et de deux Premier League sans nom côtés.

Le joueur de 28 ans a encore 18 mois pour son contrat de 62 000 £ par semaine – une autre pierre d’achoppement pour les acheteurs potentiels.

Et les supporters de Tottenham suivants estiment que leur club devrait prendre un coup sur le joueur…

Celtic a déjà ajouté un nouveau joueur – Ismaila Soro – à la place de Wanyama ce mois-ci.

Bien qu’un autre, Eboué Kouassi, ait été autorisé à rejoindre Genk en prêt.

Dans d’autres nouvelles, Mark Wilson choisit l’Odsonne Edouard du Celtic devant l’attaquant des Rangers Alfredo Morelos