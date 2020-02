Cervinara reprend la marche des séries éliminatoires, Samake et Farriciello étirent l’Eclanese

CERVINARA (AV). Défi dont l’issue semblait évidente, pour Canada-Cioffi leAudax Cervinara cet après-midi a accueilli laEclanese dernier du classement. Un derby irpinien dans lequel les hommes de Messine ont joué une occasion importante de raccourcir le classement des autres rivaux pour la zone des séries éliminatoires.

UN-DEUX EN FINALE

Première fois bloqué, les invités ont tenté d’endiguer les hôtes et dans les 45 premiers ‘ils ont réussi. En seconde période, au fil des minutes, la poussée offensive de Cervinara est devenue de plus en plus pressante, ce qui dans les vingt dernières minutes a placé les pattes décisives. À 71 ‘et 93’, les buts décisifs de Samake et Farriciello, tant de la tête que du football placé. Grâce aux résultats des autres domaines, les garçons de Messine passent à un point de la cinquième place, tandis que le KO d’aujourd’hui pour l’Eclanese sonne comme une condamnation.

Audax Cervinara-Eclanese 2-0

Audax Cervinara: Amoroso, Iaquinto, D’Amora (1 ′ Moretta), Arzeo, Taddeo, Formisano (14 ′ Meo), Di Ruocco, Avallone, Farriciello, Senatore F. (36 ′ Irpino), Casale G. (23 ′ Samake). Disponible: Papa, Salsano, Ilario, Liguori S., Manfredonia. Entraîneur: Messine.

Eclanese: Asta, Frasciello, Iodice, Demba Pape, Varricchio, Tammaro, Annese (32′st Piccolo), Centani, D’Andrea, Iannella (28′st Attanasio), Thea (13′st Cow). Disponible: Perriello, Colapaolo N., Colapaolo F., Capozzi, Di Fronzo. Entraîneur: Hood.

arbitre: De Cicco di Nola.

réseaux: 26 ′ Samake, 45 ’+ 3 ′ Farriciello (A).

notes: Ammonites: Varricchio, Thea, Demba Pape, Annese, Centani (E).

ICI LE CLASSEMENT