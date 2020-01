Cervinara vers le derby avec Virtus Avellino, entre Messine et les choix du marché

CERVINARA (AV). Demain après-midi au stade “Roca” de San Tommaso dans le domaine du derby Irpinia entre Audax Cervinara et Virtus Avellino. Défi important pour différentes raisons pour les deux équipes, les garçons de M. Messine veulent raccrocher le train des séries éliminatoires, tandis que le noir et blanc sont à la recherche de précieux points de salut pour saluer l’aire de jeux.

JEUNE MÉDIAN

Entre-temps, une précieuse nouveauté pour le Biancocelesti arrive du marché, définie comme l’opération qui a donné un nouveau milieu de terrain à Monsieur Messine. Cervinara pourra donc compter sur la classe 1998 Nicola Formisano, ex Gragnano et Turris en ré, tandis que dans Excellence il portait les chemises de Scafatese et Battipagliese.

LE CONVENÉ

Voici les choix à Cervinara:

Les gardiens de but: Pape Raffaele (2002), Amoroso Antonio (2002).

défenseurs: Taddeo Francesco, Casale Vincenzo, Casale Giuseppe (2001), D’Amora Giovanni, Arzeo Luciano, Iaquinto Giuseppe (2000), Ilario Paolo (2003).

milieux de terrain: Avallone Domenico, Liguori Sabatino, Formisano Nicola, Di Ruocco Francesco, Meo Fabrizio, Irpino Nicolò (2001), Ruggiero Giuseppe (2002), Moretta Angelo.

attaquants: Samake Boubacar, sénateur Francesco (2001), Farriciello Daniele, Trimarco Gianluca, Manfredonia Matteo (2002).