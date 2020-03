Cesc Fàbregas décrit la routine des footballeurs en quarantaine

Le coronavirus a obligé à arrêter l’activité de football dans pratiquement toute l’Europe, ce qui a affecté la vie quotidienne de tous les athlètes, changeant complètement leurs routines. Le footballeur espagnol est devenu viral il y a plusieurs jours avec une vidéo dans laquelle, profitant d’une scène d’un film, il est sorti sur le balcon pour envoyer un salut à ses voisins, et maintenant il est à nouveau le protagoniste quand il explique à Marca la routine qu’il suit pendant la quarantaine.

En premier lieu, Cesc Fàbregas précise sa situation: “Nous sommes comme tout le monde, enfermé à la maison, à Monaco, en raison de la responsabilité sociale de ne pas contribuer à la propagation du virus”, puis commence à expliquer comment ils se sont préparés quand ils ont vu cette venue possibilité et le temps que vous consacrez chaque jour à la formation:

“Déjà au début de la semaine, nous sommes allés au centre d’entraînement pour récupérer du matériel de gym et ils nous ont aussi apporté des vélos stationnaires et des appareils de musculation. Il n’y a pas d’autre moyen, car personne ne sait combien de semaines nous serons en isolement et sans entraînement ensemble J’essaie de faire de l’exercice pendant une heure par jour, au minimum, peut-être un peu plus. Peu de choses que nous, les footballeurs professionnels, pouvons faire, car nous ne pouvons pas, logiquement, aller courir ou quoi que ce soit. “

Pour un footballeur d’élite, il est difficile de rester à la maison aussi longtemps et de sortir de sa routine, mais Fàbregas souligne également les choses positives de nos jours: “Au moins, cette fois m’aide à faire des choses que, au cours de ma carrière, j’ai rarement pu Je me réveille, je déjeune avec mes enfants, je mange et je dîne avec eux, je les dors … c’est un privilège dont nous devons profiter, car malheureusement je n’ai jamais pu être avec eux aussi longtemps dans la journée. regardez le bien, et sûrement la même chose arrive à beaucoup de gens, ils ne peuvent passer du temps avec le leur que dans ces circonstances, et vous devez en profiter. “

Le milieu de terrain espagnol détaille également comment, en plus de lui-même, le club lui recommande de contrôler ce qu’il mange: “Je m’occupe de la nourriture, et beaucoup. Pour leur propre intérêt … et ils le contrôlent depuis le club. Nous devons même envoyer des photos du groupe d’équipe et là les nutritionnistes voient ce que nous avons pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tout est très contrôlé, comme il se doit. “