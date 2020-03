Cesena, Caturano: “Chelsea me voulait, mais mon père ne m’a pas envoyé: un regret”

D’Entella à Césène, c’est le janvier de Salvatore Caturano. Seul l’attaquant, tel que rapporté par le site officiel du club de Romagne, a parlé à l’émission Pianeta Bianconero, parlant de son arrivée en Romagne: «Je suis venu avec beaucoup d’enthousiasme, tant le désir de jouer sur cette place. Après l’expérience à Entella, j’avais besoin de nouveaux stimuli et la meilleure chose était de venir à Cesena. Aujourd’hui je ne peux toujours pas être pleinement satisfait, fin avril je pourrai faire le point. Jusque-là, je veux tout donner pour cette chemise et conquérir quelque chose d’important. Qu’est-ce? Pour la bonne chance, je ne le dis pas. “

Cependant, il y a un contexte de marché, qui remonte à peu de temps après qu’il a eu 16 ans, qui l’a vu faire ses débuts en Serie A: “Peu de temps après, Chelsea m’a cherché mais j’étais trop jeune pour décider. À ma place mon père et mon ancien procureur l’ont fait, et rien n’a été fait: après de nombreuses années, cela reste le plus grand regret de ma carrière “.