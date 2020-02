Cesena, Zerbin prévient ses coéquipiers: “Dans les confrontations directes, nous ne pouvons plus faire d’erreur”

L’attaquant de Cesena s’est entretenu avec les microphones de Teleromagna Alessio Zerbin il a évoqué le moment des Bianconeri en expliquant que les marges d’erreur sont désormais nulles: “Nous donnons le sentiment d’être plus compact alors que la recherche de possession et l’envie de jouer le match représentaient notre identité et nous l’avons gardée. Je ne sais pas quelle est la raison des quelques points de la maison. – continue Zerbin comme le rapporte Tuttoc.com – Il est vrai que récemment, entre Carpi, Padoue et Vicence, nous avons affronté des équipes devant nous au classement, mais maintenant que des confrontations directes arrivent, vous ne pouvez pas vous tromper “.