Cession Sampdoria, aussi Costacurta? Les prénoms, mais Billy nie | Serie A

Logiquement à Gênes la demande de nouvelles sur l’avenir possible de l’entreprise Sampdoria c’est spasmodique. Dans ce grand chaudron de voix, d’indiscrétions et de rumeurs, des suggestions et des ébauches continuent de circuler. Il y a ceux qui parlent d’Antonio Gozzi, certains de Gabriele Volpi, mais une autre possibilité a récemment commencé à circuler.

Selon une nouvelle des milieux milanais, et rapportée par l’édition génoise de La Repubblica, l’achat du club Blucerchiato intéresserait également un cordata catalysé autour de l’ancien défenseur de l’AC Milan et du National Alessandro Costacurta.

Entre autres, l’entrepreneur de Brescia Carlo serait également impliqué Bonomi, président d’Absolombarda et ami proche d’Edoardo Garrone, qui partage certains engagements à Confindustria avec son collègue. Toujours selon le journal, Costacurta aurait cependant déjà refusé sa possible implication dans l’affaire.