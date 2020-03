Il est normal qu’une fois l’objectif atteint, et surtout la façon dont Boca a arraché le titre à River, le champion à la prochaine date se détendre.

Même Miguel Russo lui-même a déclaré lors des célébrations à la Bombonera “nous verrons comment nous allons dans ce qui vient”. Cependant, les joueurs ont vite compris le message à ne pas relâcher et ils ont gagné leurs matchs contre Independiente Medellín et Godoy Cruz.

C’est agréable de voir le champion jouer. Avec la confiance que cela fait, à quel point les joueurs sont lâches. Surtout avec l’idée de Russo d’attaquer. Le pouvoir d’attaque de Boca est effrayant, il suffit de voir le nombre de personnes qui mettent l’air rival pour réaliser les dégâts qu’il fait.

Ce cadeau de Boca est très excitant. Construisez la sécurité, voulez le voir jouer. Il sort pour gagner sur tous les terrains et contre tout rival. Le temps viendra d’affronter des adversaires plus coriaces, mais la succession de victoires et surtout le niveau de football de l’équipe nous permet de rêver de ce qui nous attend.