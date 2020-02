C’est ainsi que 2020 de la Juve Stabia a commencé – Lotta continue pour le salut. Provedel le joker

Le week-end dernier, les 5 premiers jours de la Serie B vont être archivés. Un premier bilan des performances des vents cadets peut être fait.

Huit points en cinq jours en 2020 ne sont pas un mauvais butin pour une équipe nouvellement promue en B qui a pour objectif cette année de consolider la catégorie. Après tout, treize équipes sur vingt ont fait pire dans la nouvelle année et ce chiffre n’est pas négligeable.

Le classement si compact, cependant, doit conduire la Juve Stabia à être toujours avec la tension la plus élevée. En effet, si pour certains Livourne et Trapani sont déjà presque complètement hors jeu, les autres rivaux sont réveillés et prêts à se battre. Des 23 points du Cremonese aux 32 de la Vespe et Pescara, il y a sept équipes qui, également sur le marché, ont montré leur volonté de se relancer en vue de la finale de la saison.

Plus d’attention est nécessaire sur la phase défensive (sept buts en cinq matchs, c’est trop), facteur déterminant à chaque niveau. Le dogme trapattonien de la mémoire “D’abord: ne les prenez pas” doit être un avertissement.

Mention spéciale pour Ivan Provedel, venu d’Empoli lors de l’échange avec Branduani, et son but 2-2 contre Ascoli. Un joker si particulier qu’il mérite de faire la différence sur la saison des garçons Fabio Caserta.