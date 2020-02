C’est ainsi que Bartomeu a évoqué son deuxième scandale en ligne au FC Barcelone

Ligue d’Espagne



18 février 2020 à 16h44

Le président du club catalan a rencontré ses capitaines et a expliqué sa relation avec la firme controversée.

Ils ont eu de beaux jours dans le bureau de Josep Bartomeu, président du FC Barcelone, qui a dû, le mois dernier, s’éteindre pour éteindre les incendies provoqués par des fuites de toutes sortes.

Le scandale le plus récent a trait aux informations de la chaîne SER, qui a révélé un contrat de club avec la firme 13 Venturas, qui a créé des comptes qui ont fini par insulter et gêner plusieurs stars de l’équipe.

Selon le rapport, Messi et Gerard Piqué étaient parmi les objectifs de cette entreprise controversée, qui se moquait d’eux et de leurs environs.

Bartomeu n’a pas eu d’autre choix que de se présenter à l’entraînement et de rencontrer les quatre capitaines, y compris les deux mentionnés, et de leur expliquer, avec les documents en main, qu’il a rompu les relations avec l’entreprise et qu’il n’a jamais été accusé de tels messages offensants.

Selon le journal Sport, “les capitaines ont considéré les explications du président du Barça”.

Bartomeu sort ainsi une seconde crise, qui fait suite au désordre entre Messi et Abidal il y a quelques semaines, à la croisée des accusations entre le capitaine et le secrétaire technique, qui s’est terminée sans conséquences majeures.