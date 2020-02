C’est ainsi que la Liga lutte contre le piratage

En tant qu’équipe qui attaque, l’employeur de clubs de football professionnels, La Liga a lancé une offensive contre le piratage audiovisuel dans les foyers et les établissements publics qui a permis de le réduire de moitié et a suscité de l’intérêt pour d’autres ligues et sports, tels que la moto.

Le visionnage illicite des parties soustrait chaque année un manque à gagner de 269 millions d’euros, selon l’Observatoire du piratage de la Coalition des créateurs et des industries de contenu, qui rassemble les employeurs de films, jeux vidéo, éditeurs d’artistes et de livres de musiciens . Une lutte contre laquelle le club patronal a assumé un rôle moteur ces dernières années.

“En tant que revendeurs de droits, nous devons être les premiers à garantir que le contenu n’est pas piraté. Nous sommes les déposants des droits des clubs, au maximum intéressés à avoir la plus grande valeur et à ne pas diminuer par le piratage”, explique le responsable des projets stratégiques de LaLiga, Loreto Quintero.

À cette fin, l’employeur emploie plusieurs équipes qui impliquent près de 150 personnes: une centaine dédiée exclusivement à l’inspection des lieux publics, 25 autres du domaine technologique se concentrant sur la détection des émetteurs de contenu pirate et s’efforçant de faire bloquer leurs portails par justice, et plusieurs dizaines dans des domaines tels que le juridique, l’international ou la communication.

Les résultats de cette offensive sont déjà palpables: De la saison 2017-18 à 2018-19, les établissements publics qui proposaient du football pirate en Espagne sont passés de 50% de ceux qui montrent du football (environ 48 000) à 25-30%, avec le travail de LaLiga dans un projet conjoint avec le lauréat du concours de droits audiovisuels Mediapro.

Quant aux consommateurs résidentiels, les utilisateurs qui voient illégalement le football en Espagne sont passés de 7,6 millions estimés par la Liga en novembre 2015 à 2,9 millions à la fin de la saison dernière, en raison du blocage des pages site Web que les parties ont offert illégalement.

DES CENTAINES D’INSPECTEURS CONTRE LA FRAUDE DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Le binôme qui unit le football en direct avec de nombreux bars et cafés est un phénomène social réussi en Espagne: 2,6 millions de personnes vont chaque semaine pour regarder les matchs de la Liga avec les établissements publics et la consommation aux heures de match augmente de 107% en moyenne pendant le match et 146% lorsque l’arbitre siffle la fin du duel, selon une étude du cabinet de conseil Nielsen.

Cependant, pratiquement la moitié d’entre eux ont télévisé des matchs de championnat la saison dernière sans payer la chaîne spécifique que Mediapro propose aux bars (LaLigaTV Bar). Parmi ceux-ci, 70% mettent sur leur téléviseur le signal reçu d’un IPTV (signal reçu via Internet) d’un fournisseur piraté, et 30% offrent un signal de client résidentiel.

Ce sont des données fournies par l’équipe d’une centaine de personnes que LaLiga et Mediapro ont lancée la saison dernière pour inspecter les bars, sur la base des informations précédentes dont elles disposaient sur les opérateurs de télévision, et que lors de la campagne 2018-2019, ils ont visité 105000 établissements, pratiquement l’univers total des bars qui émettent du football en Espagne.

«Il y avait un certain sentiment d’impunité», admet le chef du projet anti-piraterie dans les établissements publics, Jesús López, qui coordonne cette centaine d’inspecteurs.

À l’aide d’un outil d’intelligence artificielle qui combine jusqu’à 111 variables pour choisir les 4000 itinéraires réalisés l’année dernière, les inspecteurs observent, sans s’identifier, si le signal de l’établissement a les poinçons qui indiquent qu’il est légal.

En cas de contenu illicite, LaLiga contacte l’établissement, vous demandant de vous rendre sur l’offre légale ou de cesser de l’afficher. Il lance également l’offensive judiciaire, qui a donné lieu à plus de 5 000 plaintes, qui ont abouti à mille poursuites pénales ouvertes et aux premières condamnations, avec des peines de quatre mois de prison et d’importantes amendes économiques.

Jusqu’à présent, la plupart de ceux qui ont été avertis ont choisi d’éteindre la télévision, 70%, tandis que 30% ont décidé de recourir à l’offre légale. Le montant du signal pour les établissements est d’environ 250 euros par mois, selon l’opérateur, un montant que certains établissements jugent très élevé, notamment ceux de petite taille.

Des employeurs expliquent que les politiques de prix sont la responsabilité des opérateurs, et que des initiatives telles que la Premier League anglaise, qui propose différentes gammes de prix en fonction de la taille de la barre, est une décision qui les dépasse, mais ils seraient prêts à fournir leurs données aux opérateurs.

LE NOUVEL ENNEMI DES «HACKERS» DE LALIGA

Dans le territoire résidentiel, l’employeur dispose depuis des années d’une équipe d’experts en informatique qui surveillent les réseaux pour les contenus protégés.

De ce laboratoire de «hackers», auquel on accède dans les bureaux de LaLiga avec l’empreinte digitale, des outils tels que «Marauder» ont émergé, qui cherche du contenu protégé sur les sites Web et les réseaux sociaux; et ‘Lumière’, qui analyse ces pages pour détecter le serveur, attribué au ministère espagnol de la Culture et de l’Indecopi péruvien, qui protège la propriété intellectuelle dans ce pays.

Même après avoir enregistré une forte baisse du nombre d’utilisateurs illégaux de football, les spécialistes de la Liga ont deux nouveaux ennemis: les pirates des services IPTV (télévision sur Internet) et les systèmes de partage de cartes, qui utilisent des cartes d’utilisateurs piratées pour Accédez au contenu et distribuez-le.

Ces systèmes, qui sont incorporés dans des décodeurs pirates avec des coûts de 80 euros par an pour regarder non seulement le football, mais aussi le cinéma et les séries, ont souvent des organisations derrière en LaLiga qualifiées de “mafia”, qui utilisent différentes dénominations du même fournisseur .

Dans l’antre des «hackers» de l’employeur, son nouvel outil «Blackhole» s’affiche sur de grands écrans avec des graphismes de toile d’araignée aux fournisseurs piratés géolocalisés et aux sites Web qui dépendent de chacun. Ils ont localisé plus de 371 fournisseurs IPTV piratés, offrant plus de 5 millions de chaînes; et 46 718 serveurs de partage de cartes. Ils sont partout dans le monde, plus d’IPTV dans l’hémisphère nord, car ils nécessitent d’investir dans des serveurs.

“Nous achetons des décodeurs pirates et les analysons pour identifier à quel serveur ils se connectent”, explique Emilio Fernández, coordinateur du département Anti-piratage de LaLiga. À côté, un décodeur démonté atteste de la façon dont ce laboratoire atteint le moindre détail dans son analyse.

Une fois qu’ils ont identifié le serveur, ils peuvent lancer une action en justice, en se concentrant sur la demande aux juges de bloquer les sites Web piratés.

Cela prend généralement entre sept et huit mois, mais récemment, un tribunal de commerce de Madrid a ouvert la porte au blocage des adresses dans un délai maximum de 72 heures, suite à une demande de Telefónica. La décision, liée à la fermeture de 44 sites Internet, est reçue avec satisfaction par l’employeur, qui la considère comme une étape positive.

D’AUTRES SOUTIENS SPORTIFS À LALIGA POUR LUTTER CONTRE LES PIRATES

Le travail accompli par le football espagnol a conduit d’autres ligues, comme la Belgique, et d’autres sports, comme le championnat MotoGP, organisé par la société espagnole Dorna, à embaucher des services de LaLiga dans la lutte contre le piratage. D’autres compétitions internationales de haut niveau ont également frappé à leur porte, avoue les sources d’EFE des employeurs.

Un combat qui, assurent-ils, vise les organisations criminelles – comme le réseau détecté à Malaga qui a servi des décodeurs pirates à 5 000 clients -, les principaux acteurs de cette situation.

“Il ne s’agit pas d’une petite informatique, comme elle a parfois été vendue socialement, qui installe ces contenus pour de petites quantités, mais ce sont des réseaux structurés derrière lesquels il y a des revenus opaques au Trésor, les réseaux mafieux intéressés à maintenir ce système en marche”, Fin Lopez, responsable du projet anti-piratage dans les établissements publics de LaLiga.