C’est ainsi que la Liga pourrait se terminer si elle était suspendue par le coronavirus

Le coronavirus est en suspens pour la planète entière. Le sport se déroule dans un deuxième ou troisième plan lorsque nous parlons de problèmes de santé. Mais il est inévitable de passer la journée faire des cabbales de ce que l’avenir réserve au monde du football et d’autres sports. L’incapacité de savoir quand les compétitions peuvent reprendre ouvre de nombreuses portes et spéculations sur la façon de terminer les championnats de la ligue.

14/03/2020

Agir à 16:16

CET

Arnau Montserrat

En Angleterre, la différence de points de Liverpool par rapport au reste des adversaires laisse les fans de Liverpool en haleine. Une suspension définitive pourrait entraîner l’invalidité de la saison, ce qui laisserait les «rouges» sans leur premier Premier ministre de l’histoire lorsqu’ils auront 25 points plus loin avec Manchester City.

Une mesure qui serait très injuste et avec laquelle les équipes de la ligue anglaise travaillent déjà. Selon le Telegraph, les équipes seraient d’accord pour attribuer le championnat à Liverpool en cas de ne pas pouvoir continuer avec les jours restants. Bloquer également les déclins et que Leeds et West Brom ont été promus ayant ainsi une ligue de 22.

Précisément, quelque chose comme ça a été soulevé pour la ligue espagnole. Il s’agirait de suivre le plan de Bundesliga qui inclut également cette solution pour mettre fin à sa ligue. Mais l’une des autres alternatives qui gagne de plus en plus en force est la suivante: terminer le championnat de la ligue avec le classement qui était à la fin de la journée 19. C’est-à-dire à la fin du premier tour.

27e ligue pour le Barça

Cette mesure ne laissera certainement personne indifférent. Le Barça élèverait sa neuvième ligue au cours de ses douze dernières années. Le premier de l’ère Quique Setien, bien que curieux de la vie, le Cantabrique n’aurait pas mené un seul match sur le banc du Barça au premier tour. Allons-nous le dire à Ernesto Valverde?

Ce serait la 27e ligue d’un Barça qui relierait trois consécutivement et continuerait d’être le grand dominateur de ce que nous avons été au 21e siècle. Il le ferait en ajoutant 40 points. Le même que le Real Madrid aurait, qui terminerait deuxième en raison de la différence de buts. Pour mettre vos mains sur votre tête.

Bien sûr, ce ne serait peut-être pas si douloureux de le perdre par un but de Tello dans les dernières minutes qui a fait tomber ceux de Zidane quand ils ont tenté, sans succès ni match, la victoire de ne pas perdre le leadership. Pourrait-il être qualifié de ligue Tello? Si la Liga et la fédération choisissent de quitter la compétition le jour 27, sans aucun doute.

Messi lève la Coupe de la Liga 2018/2019 | EFE

Getafe, le grand blessé; Atlético le bénéficiaire

Ils accompagneraient le Barça et le Real Madrid en Ligue des champions de la saison suivante Atlético de Madrid del Cholo et Sevilla de Lopetegui. Alors que la Ligue Europa serait pour la Real Sociedad et Valence, ce serait un autre des grands bénéficiaires.

Getafe occuperait ainsi la septième place et dépendrait d’une victoire de la Real Sociedad en Copa del Rey pour accéder à la Ligue Europa. Si la finale pouvait être jouée. En cas de victoire d’Athletic, ce serait eux qui occuperaient la troisième place européenne malgré leur huitième place.

Ceux de Bordalás sont sans aucun doute les grands perdants car si la ligue avait été suspendue le jour 27 et non avec les résultats du premier tour, ils auraient obtenu la cinquième place. Avec des options pour être quatrième. Cela dépendrait du facteur que la Liga prendrait en compte lors de la détermination des confrontations directes que les deux matchs ne pourraient pas jouer.

S’il envoie la différence de buts, Getafe serait cinquième comme il apparaît maintenant dans le tableau. Si, au contraire, ils priorisaient l’affrontement direct entre les deux équipes, les Azulones deviendraient quatrième car ils ont battu à Donostiarras 1-2 à Anoeta. Au Colisée, ils n’ont pas joué.

Au lieu de cela, l’Atlético continuerait à jouer la Ligue des champions si elle était suspendue avec les matchs du premier tour. À l’heure actuelle, il est sixième et il jouerait en Ligue Europa. Valence, septième pour le moment, serait une équipe de Ligue Europa sans dépendre de la coupe finale. Un vrai tetris.

Majorque, Leganés et Espanyol, à Segunda

L’image ici ne change pas. Les trois équipes actuellement dans la zone de relégation restent les mêmes équipes qui ont clôturé le premier tour. Majorque, Leganés et Espanyol seraient des équipes de deuxième division. Les 11 points du club bleu et blanc l’enverraient en enfer comme lanterne de la compétition.

En fait, avec la fermeture du premier tour, l’Espanyol était plus proche du salut que maintenant. 15 points suffisaient pour avoir la chance de sortir du puits. Celta serait sauvé par la différence de buts car ils auraient les mêmes points que Majorque. La moyenne de buts particulière ne servirait pas dans ce cas parce que dans le seul match joué entre les îles célestes et les Baléares, le résultat était 2-2.

Que se passerait-il dans Second?

Le chef ne changerait pas. Cadix serait une première équipe. Le gros bâton vient dans les deux autres sièges. Almería et Huesca Ils accompagneraient le peuple de Cadix à la plus haute compétition espagnole. Le Saragosse, qui est maintenant deuxième et augmenterait directement, tomberait à la cinquième place et se retrouverait sans prix.

Ici, le grand bénéficiaire serait Huesca car il est actuellement quatrième. Almería, en cas de relèvement des trois premières équipes du classement actuel continuerait de grimper puisqu’elle est troisième.

Toutes ces hypothèses dépendent exclusivement de la décision que la Liga et la Fédération peuvent prendre au sein d’une commission mixte qui devrait être formée pour décider de l’avenir de la compétition si elle ne peut pas reprendre.