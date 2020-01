C’est ainsi que les matches à élimination directe de la Ligue des champions restent

«Alea iacta est». Un «clasicazo» de nos ancêtres latins pour exprimer celui de «la chance est jetée». Et le hasard a amené beaucoup de qualificatifs morbides pour un huitième de finale de la Ligue des Champions 2019/20 pour lequel nous devrons attendre longtemps (deux mois, pour être plus concret), mais que petit à petit ils vont se réchauffer.

16/12/2019

Act. 17/12/2019 à 10:18

CET

Les huit et huit premières secondes de la phase de groupes ont formé deux bombes parmi lesquelles il y avait, comme toujours, plus ou moins susceptibles de traverser selon les pays représentés, les options de chacun et une longue etcetera. De toute façon, il y avait sur la table la possibilité que des qualifications juteuses aient été données en tant que Barça-Mourinho, Madrid-Cristiano et d’autres juteux. Les arrivées auront lieu les 18/19 février et 25/26 février et les retours les 10/11/11 et 17/18 mars.

Nul doute que Real Madrid-Manchester City est le point culminant de cette ronde de huitièmes de finale. Pep Guardiola, qui avait été le premier de son groupe, sera contre le deuxième classé le plus redouté, un Madrid qui grandit en champions et qui malgré le facteur terrain contre lui aura beaucoup à dire contre les “ citoyens ”.

Voici comment les qualificatifs sont:

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain Real Madrid-Manchester City Atalanta-Valence Atlético de Madrid-Liverpool Chelsea-Bayern Munich Olympique Lyon-Juventus Tottenham-RB Leipzig Naples-FC Barcelone

CHAMPIONS HUITIÈME MATCHS IDA

Mardi 18 février

Atalanta-Valence Tottenham-Leipzig mercredi

Mercredi 19 février

Dortmund-PSG Atlético de Madrid-Liverpool

Mardi 25 février

Naples-Barcelone Chelsea-Bayern

Mercredi 26 février

Real Madrid-Manchester City Lyon-Juventus

CHAMPIONS HUITIÈME RETOUR MATCHS

Mardi 10 mars

Valence-Atalanta Leipzig-Tottenham

Mercredi 11 mars

Liverpool-Atlético de Madrid PSG-Dortmund

Mardi 17 mars

Barcelone-Naples Bayern-Chelsea

Mercredi 18 mars

Manchester City-Real Madrid Juventus-Lyon