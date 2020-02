“C’est bien de se préparer avec des adversaires difficiles pour affronter Madrid” »Football Press

Samedi 22 février 2020

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a exprimé sa vision de l’équipe pour le match de Ligue des champions contre le Real Madrid. Après avoir battu Leicester 1-0 en tant que visiteurs, l’Espagnol a évoqué ce qui sera le duel des huitièmes de finale, où il devra se rendre à Madrid pour affronter les «merengues».

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a palpé ce qui sera le duel contre le Real Madrid pour les huitièmes de finale, après le duel dans lequel les «citoyens» ont battu Leicester 1-0 en tant que visiteurs. Le stratège a assuré que l’équipe arrive au bon moment pour le duel.

«La préparation après 12 jours de congé était bonne. Nous jouons deux bons matchs, et c’est bien de se préparer avec des adversaires difficiles pour affronter Madrid. On va jouer avec les rois de la compétition, on verra. Nous allons essayer de profiter de notre jeu », a-t-il déclaré après avoir battu les« renards »et avoir relevé le défi en Champions.

En ce qui concerne le penalty perdu par Sergio Agüero, qui a été enregistré comme le quatrième tir des douze étapes consécutives manquées par l’équipe de Manchester, Guardiola a déclaré que jusqu’à présent, il n’y a eu aucune erreur décisive.

«Nous avons échoué quatre pénalités d’affilée, mais, peut-être, nous marquerons quand nous en aurons besoin pour gagner quelque chose. Les gardiens de but sont également bons, mais dans la prochaine occasion, nous le ferons », a déclaré l’entraîneur espagnol.