“C’est frustrant de ne pas marquer plus de buts” »Football Press

Mardi 14 janvier 2020

Le stratège de Tottenham Hotspur, José Mourinho, a déclaré après la victoire de son équipe contre Middlesbrough pour le troisième tour de la FA Cup. buts.

José Mourinho n’est pas satisfait de peu. L’entraîneur de Tottenham n’était pas satisfait de la victoire 2-0 de son équipe sur Middlesbrough pour la troisième phase de la FA Cup. ‘Mou’ a salué certains passages du match de son équipe, mais il était clair de demander de la force à ses joueurs.

«Le 3-0 a été serré plusieurs fois. En attendant, j’ai dit à mes joueurs que si nous ne marquions pas ce but, il pourrait atteindre 2-1 et nous aurions des problèmes. Et c’est arrivé. Nous avons fait de notre mieux, les garçons essaient. Nous avons bien fait beaucoup de choses. Leur objectif était frustrant, mais le plus frustrant était que nous n’avions pas marqué autant de points de plus », a déclaré le stratège des Spurs.

Cependant, Mourinho a rapidement laissé dans le passé la victoire contre «Boro» et se concentre déjà sur le prochain match de l’équipe de Londres. «En ce moment, la FA Cup n’est pas une priorité, nous nous concentrons sur le match compliqué contre Watford pour la Premier League. Lorsque nous jouerons contre Southampton (quatrième phase de la FA Cup), ce sera à nouveau une priorité », a déclaré le Portugais.

L’équipe ‘Mou’ affrontera Watford ce samedi 18 janvier, en condition de visite, à la date 23 de la Premier League. Ceux du nord de Londres sont en huitième position du tableau avec 30 unités, quatre points de compétitions européennes.