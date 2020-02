c’est la 9e victoire consécutive

Le jour du retour au stade “Gobbato”, le Pomigliano a accueilli le Frattese pour l’un des grands matchs de la 23e journée de championnat.

Fraîchement sorties de la zone de play-off, les grenades sont la forme nettement meilleure du tournoi avec leurs 8 victoires consécutives, qui ont racheté un début de saison hallucinant par rapport au potentiel de leur staff. En revanche, le troisième Frattais veut réagir après le test peu convaincant du dernier tour avec Marcianise, avec qui les nerostellati ont fait match nul à domicile 2-2.

Après un début de course équilibré et sans incident, à 27 ‘Pomigliano dépasse le développement d’un coup franc de la gauche, Esposito se frappant la tête en anticipant la sortie d’horreur d’Evangelista, gonflant ainsi le filet pour 1 -0. Les nerostellati tentent de réagir en regardant depuis les parties de la zone de la grenade, sans toutefois créer de réels dangers.

La reprise s’ouvre toujours avec des tentatives de Frattese, qui tente avec la tête de Grezio à 14 ‘sur un centre de Varriale, mais la défense locale se porte bien. A 21 ‘le doublé du Pomigliano arrive avec Bacio Terracino qui avec agilité entre dans la surface et gonfle le filet, mais l’arrière-garde hôte est trop ferme.

Stérile d’ici sur la réaction des nerostellati, qui ne peuvent pas remplacer le double désavantage et continuer leur moment non. Une belle séquence au lieu de Pomigliano, ce qui entraîne 9 succès consécutifs et bloque son placement dans la zone des éliminatoires de promotion.