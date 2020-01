C’est le classement de LaLiga Santander, Jour 20

Le Real Madrid est un leader solo, provisoirement, après avoir battu Séville (2-1) dans le premier match du deuxième tour de LaLiga Santander 2019-2020. Les blancs ont 43 points, 8 de plus que les troisième et quatrième de la classification, qui sont les sevillistas eux-mêmes et les Athlète de Madrid Quoi perdu à Éibar (2-0). Il FC Barcelona reste la seule menace pour le Real Madrid dans la lutte pour le titre de champion avec 40 points et avec la possibilité de récupérer la première place s’il gagne son match du dimanche contre le Grenade.

On ne pensait pas que ce serait un match facile pour tous Zidane, qu’il a proposé de Bernabeu la Super Coupe d’Espagne a gagné le week-end dernier. Il Séville de Lopetegui Cela a rendu les choses très compliquées mais a fini par chuter au minimum. Casemiro Il était l’auteur des deux buts du Real Madrid et Depuis Jong a marqué l’Andalou.

Il Atleti, en attendant, a mis fin à la bonne série de résultats dans la compétition de ligue, dans laquelle il avait enchaîné trois victoires consécutives, et avec son plein de victoires en Ipurúa. Lors de la cinquième visite à Eibar est venu la première défaite de l’ensemble des Simeone, surpris par l’équipe basque qui a approuvé un but dans chaque partie pour obtenir trois points précieux. Les rojiblancos sont retournés à la maison vide et avec la bonne impression de s’éloigner de la lutte pour le championnat.

Il Barça recevra à Grenade Dimanche à 21h00 dans le but de suivre une autre journée à la tête de la compétition. Les débuts de Quique Setién sur le banc de Blaugrana il doit servir à atteindre cet objectif et laisser ainsi derrière la pierre d’achoppement de l’équipe de Culé en Super Coupe, éliminée en demi-finale par le Athlétique.

C’EST LA CLASSIFICATION

Équipes Matches Points du Real Madrid 20 43 FC Barcelone 19 40 Atletico de Madrid 20 35 Séville 20 35