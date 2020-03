C’est le classement de LaLiga Santander, Jour 26

Il L’Atlético de Madrid a fait match nul pour l’Espanyol (1-1) et est tombé à la troisième place de LaLiga Santander 2019-2020. Les matelas pourraient même abandonner leur place en Ligue des champions en Getafe si les azulones gagnent leur match Majorque.

03/01/2020

À 18:02

CET

Saul dans la première minute de la seconde moitié, il a égalé un match qui avait été compliqué avec l’objectif de Savic dans sa propre porte dans la minute 25. La distribution des points rend l’ensemble des Simeone avoir maintenant 44 points, à 11 de FC Barcelone, leader du classement.

L’équipe Blaugrana joue aujourd’hui dans le Santiago Bernabeu dans le grand match de la journée, à partir de 21h00 L’équipe de Setien a 55 points, deux de plus que son rival, le Real Madrid, qui pourrait récupérer Première place avec une victoire.

Derrière les deux géants se trouve le Séville qui a remporté l’Osasuna (3-2) et a 46 points, deux de plus que le Atleti et trois devant le Société réelle, Il a un match de moins.

Vous pouvez vérifier le compléter les statistiques de la Liga via le lien suivant, être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

C’EST LA CLASSIFICATION

Équipes Matches Points FC Barcelone 25 55 Real Madrid 25 53 Séville 26 46 Atlético Madrid 26 44 Real Sociedad 25 43 Real Getafe 25 42