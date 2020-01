Javier «Chicharito» Hernández a quitté Séville, où il a à peine cinq mois, pour commencer une nouvelle aventure dans sa carrière loin de l’Europe, en particulier dans le Major League Soccer (MLS)

L’attaquant mexicain part pour Los Angeles Galaxy après avoir atterri dans la capitale hispanique dans les derniers jours du marché d’été, en provenance de la West Ham United. Dès qu’il a annoncé son arrivée à la MLS, il a voulu appeler ses parents pour leur annoncer la nouvelle, dans laquelle il a commencé à entrevoir son retrait du monde du football.

“Je voulais vous parler parce que l’autre est sur le point de fermer, d’aller à Los Angeles”, dit-il, pour ajouter: “Tout est parfait, mais c’est le début de la retraite. Je dis au revoir à une carrière où nous travaillons dur, je sais que vous le ressentez aussi et nous verrons le côté positif. Ça va être incroyable, mais qu’on le veuille ou non, nous nous retirons du rêve européen.

Chicharito, excité, continue: “Je suis content car c’est ce que je veux, fait partie de la recherche de la vie que je veux. Il y a d’autres choses pour lesquelles je ne suis plus disposé à payer simplement et simplement en compétition et plus qui ne sont pas à ma portée, mais c’est 10 ans. ”