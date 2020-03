C’est le montant récolté lors du tournoi FIFA 20 organisé

LaLiga Santander Challange s’est terminée avec Marco Asensio comme champion. Le joueur du Real Madrid a remporté les Leganés de Aitor Ruibal en finale et à tous les opposants qu’il rencontre depuis hier. Malgré l’objectif de ce tournoi caritatif organisé par Ibai Llanos, ce n’était autre que amasser des fonds pour lutter contre le coronavirus tout en parvenant à distraire des millions de personnes pendant l’accouchement.

22/03/2020

Agir à 23h55

CET

Jlinares (@ Jlinares91)

Le résultat du tournoi a été un succès, car comme Ibai lui-même l’a confirmé dans un tweet, le 142 000 euros récoltés pendant la diffusion, vous devez ajouter 40 000 euros supplémentaires générés par les vues atteint au cours de ces jours, ajoutant un total de 180 000 euros. Notez que de ce montant global 100 000 euros ont été donnés par la Ligue de Santander elle-même comme ils l’ont annoncé sur leurs réseaux sociaux.

Par conséquent, il est seulement possible de qualifier de réussie cette initiative dans laquelle Des footballeurs comme Borja Iglesias, Carlos Soler, Marcos Llorente et Sergio Reguilón y ont participéet des commentateurs sportifs de la stature de Miguel Ángel Román, Manolo Lama ou Danae Boronat.

142 000 euros récoltés + ce qui reste à ajouter qui laissera le chiffre aux alentours de 180 000 pour la lutte contre le coronavirus.

Marco Asensio champion et en coupe nous lui donnons un pot.

Cela a été super putain

Je vous aime tous

– Ibai (@IbaiLlanos) 22 mars 2020