“C’est le nombre de dirigeants. Je voulais démissionner mais je devais quelque chose à …”

NAPLES. A 16h00 le loggetta face à la Virtus Afragola, et opposera à la qualité du deuxième de la classe la cinquième attaque interne du championnat, jamais aussi prolifique au cours des dernières saisons.

RENDEMENT ÉLEVÉ

Une attaque, qui est également renforcée par le travail de Alessandro Pavia: 3 buts et 3 passes décisives en 4 apparitions dès la première minute: «Ce sera un match très difficile – explique rossoblu – mais nous sommes confiants car nous avons grandi ces derniers temps. La performance arrive et nous pouvons exprimer un bon coup de pied. Cependant, nous avons encore des passages vides dans certaines phases du jeu qui pèsent aujourd’hui sur notre classement. Vous devez y travailler. ”

VOULEZ ARRÊTER LE TOURNANT…

si Pavie il n’a disputé que 4 matchs en partant, mais ce n’est certainement pas dû au manque de confiance en lui de l’entraîneur Roberto acquis, qui en effet le voulait fortement à la Loggetta. Quelques passes vides plutôt, en véritable meneur de jeu, le 10 rossoblu en avait aussi dans ses motivations: “Dire qu’il y a quelques mois je pensais sérieusement à quitter le football. Je n’ai pas pu m’entraîner en continu, mes minutes ont inévitablement souffert et cela m’a rendu malheureux. Sur le terrain, je ne m’amusais plus – dit Pavie – Puis les choses ont changé. J’ai réalisé que sans le ballon, je ne pouvais pas rester et je suis revenu pour donner le meilleur de moi-même et apporter une contribution à mes coéquipiers, qui avant mes coéquipiers sont mes amis. J’ai fait un pacte avec le manager. Je devais quelque chose d’important pour cette équipe après l’avoir abandonné à la fin de la saison dernière. J’ai promis que je serais toujours présent aux sessions de formation et que je participerais à toute la préparation. Je l’ai fait, et les résultats sont maintenant visibles: je vais mieux physiquement et cela me permet d’être un joueur différent de celui qui a eu du mal à atteindre le 90 il y a un an “.

Loggetta, Pavia

ABONDANCE BÉNIE

Pavie ce n’est pas maintenant la seule flèche dans l’arc de monsieur Imparato. Il y a avec lui escrime, parmi les meilleurs buteurs du championnat, mais l’entraîneur peut aussi compter sur l’expérience de gentil, sur un Sammartano qu’en plus d’être un vestiaire, remis en cause, il apporte toujours une contribution de grande qualité, un Riccio toujours prêt à diviser les jeux et un Marco Torino, une pièce précieuse de l’équipe rossoblu, qui travaille jour après jour pour être de retour le plus tôt possible de la blessure au genou: “Nous avons beaucoup d’offense et le coach nous évalue et nous choisit en fonction du type de match dont il a besoin. avec escrime Je vais très bien, nous avons une grande compréhension et avec son physique il enlève toujours deux adversaires me permettant d’être plus libre d’exprimer mon football. A Sammartano J’ai consacré le but de Chiaiano, je lui ai promis et une promesse à un frère n’est pas négligée. Et puis il y a Turin. Nous l’attendons, convaincus qu’il peut nous apporter une grande contribution ».

EL DIEZ

Ensuite, arrêtez politiquement correct: «Moi, cependant, j’aimerais toujours jouer, même s’il y a beaucoup de compétition – il avoue Pavie – Je l’avoue, mais par contre pour ceux qui ne sont pas comme ça? “. Bref, la poésie, le génie et l’inconstance d’un vrai numéro 10. Quelqu’un dans la société se moque de lui: Pavie il est le dernier 10 du football mondial: “Mon idole a toujours été Juan Roman Riquelme – dit le milieu de terrain offensif – Je pense que je n’ai qu’à le dire. Qu’est-ce qu’un 10 pour moi? C’est un leader. C’est lui qui traîne l’équipe sur ses épaules, rejoignant le milieu de terrain à l’attaque. C’est un chiffre qui représente un concept et que vous savez que vous ne pouvez confier à personne. ” et Pavie est-ce un numéro 10? “De toute évidence…”