C’est le scénario qu’Iker Casillas trouvera dans sa pré carrière

Le programme sportif de «El Larguero» de la chaîne SER a annoncé hier soir le Prédisposition totale d’Iker Casillas à se présenter aux élections RFEF, répondant ainsi à la proposition venue de l’AFE présidée par David Aganzo. En l’absence de l’exportateur de Madrid confirmant officiellement sa candidature, Casillas est actuellement confronté à une double étape dans cette course présidentielle avec l’actuel chef, Luis Rubiales.

02/12/2020

Loi du 13/02/2020 à 10:44

CET

D’une part, la date de la célébration de la même chose. Le CSD, ni sous la présidence précédente de María José Rienda ni de la nouvelle venue Irene Lozano, n’a répondu à la pétition envoyée par lettre de Luis Rubiales pour faire avancer le processus électoral avant les Jeux de Tokyo, selon l’arrêté royal qui réglemente les processus électoraux dans les fédérations sportives.

La demande envoyée par Luis Rubiales a donné l’envie de les faire avant le 31 mars. Quelque chose de déjà irréalisable selon la période électorale que RFEF a elle-même prévue, alors que nous avançons dans le journal SPORT. Selon le projet de calendrier électoral proposé par la fédération, le vote pour l’élection des membres de l’Assemblée aurait lieu 51 jours après le processus électoral. En moins de deux mois et ce qui est aussi onze jours de moins que le premier calendrier électoral que nous avions déjà publié dans ce journal. 57 jours après le début du processus électoral, le délai de présentation des candidatures à la présidence et à la commission déléguée serait ouvert.

A quatre-vingts jours, selon cette proposition mise à jour du RFEF, ce serait lorsque les élections à la Présidence et à la Commission Déléguée auraient lieu jusqu’à 16 jours plus tard pour d’éventuelles ressources. Aujourd’hui et dès que possible, elle n’a pas été célébrée avant la fin du mois de mai. Quoi qu’il en soit, ils devraient toujours se tenir avant le différend Eurocup. Sinon, le RFEF devrait attendre jusqu’en septembre pour les convoquer puisque le mois d’août est inactif.

Et après nous devons savoir combien de membres formeront l’Assemblée qui voterait pour les candidats à la présidence. Comme nous l’avons déjà dit à SPORT le 4 février, la RFEF a déjà modifié son règlement électoral comprenant les cinq membres du total de 19 qu’elle a approuvé lors de son assemblée le 10 juin dernier. Une autorisation qui a été approuvée par l’ancien secrétaire d’État aux Sports, malgré un rapport négatif sur le TAD, mais qui n’a pas encore été approuvée par le conseil d’administration de la CSD, une condition essentielle pour être efficace. Comme l’a appris SPORT, à la fin de la semaine dernière, il y a eu une réunion entre le RFEF et le nouveau CSD présidé par Irene Lozano. C’était à l’occasion du conflit féminin mais sûrement le processus électoral et sa situation contre la ligue étaient sur la table.

Si le changement est approuvé par le CSD lui-même, l’Assemblée Générale du RFEF serait formée de 145 membres contre 140 aujourd’hui dont 25 vont naître (président de la RFEF, 19 présidents de territoires et les neuf nouveaux-nés) et 120 élus de différents niveaux (clubs, footballeurs, arbitres, entraîneurs). Comme nous l’avons dit dans SPORT, ces cinq nouveaux membres correspondraient aux 3 clubs qui ne sont jamais descendus à Segunda (Real Madrid, Barcelone et Athletic) en plus d’un entraîneur et d’un joueur de beach soccer.

Iker Casillas pourrait être le prochain président de la RFEF | PRESSE EUROPE

Les clubs représenteront 45% du total de l’Assemblée. En termes numériques, il représente un total de 49 dont 20 clubs professionnels (11 First et 9 Second) et les 29 autres dans tout l’État.

Les footballeurs représentent 30% du total; un total de 32 répartis entre 13 rattachés à des clubs professionnels et 19 équipes non professionnelles.

La déclaration d’arbitrage représente 10%, c’est-à-dire onze membres dont quatre issus du football professionnel et les sept autres des deuxième et troisième. Et enfin, il y a les entraîneurs qui représentent 15% du total des membres de l’assemblée répartis en six professionnels et 10 non professionnels.

Ces 108 membres sont complétés par les 12 de futsal qui se répartissent comme suit: 4 clubs, quatre joueurs, un arbitre et deux entraîneurs.

Comme nous l’avons expliqué à l’époque, Luis Rubiales commence comme un grand favori avec environ 15 des présidents territoriaux, éventuellement les trois clubs qui seraient inclus comme membres nés, les deux de beach soccer auxquels il faut ajouter l’arbitrage, les entraîneurs et les 12 membres du futsal. C’est-à-dire Cela commencerait par un minimum de 52 votes pratiquement certains à ce que vous devez ajouter ceux que vous obtenez entre les clubs et les joueurs.

Ce sont ces deux secteurs où Iker pourrait obtenir plus de votes. Il semble certain qu’il aurait les 20 clubs professionnels et la clé est dans laquelle Proliga a réussi à se placer dans la nouvelle Assemblée. Dans le cas des joueurs, la même chose se produit. Cela dépendrait des footballeurs liés à l’AFE qui seraient élus dans la nouvelle assemblée. Dans un premier temps, Iker compterait sur les fédérations autonomes qui s’opposent à la gestion de l’actuel président telles que Madrid, Guipúzcoa, Castilla León et Castilla la Mancha.