C’est officiel: après la demande des joueurs, le match entre Independiente et Villa Mitre a été suspendu

Silvio Romero et Agustín Coacciarini, capitaines de Independiente et Villa Mitre, se sont rendus au siège des guildes de joueurs de football argentins pour demander le report du match correspondant à la 32e de la Coupe d’Argentine, qui avait été convenu ce mardi.

“Le risque est plus élevé que la normale, nous voulons voir si nous pouvons reporter le match. Villa Mitre est dans un hôtel avec de nombreux touristes et étrangers depuis samedi. Le football est un sport de contact. Au-delà du coude , ensuite dans la zone où nous nous agrippons, il y a de la transpiration. Est-ce que cela vaut la peine de nous exposer à un jeu en raison d’une pandémie mondiale? “, a déclaré Chino Romero, en dialogue avec TyC Sports.

Dans le même ordre d’idées, le buteur rouge a commenté: “La posture n’est pas de jouer, plus que tout à cause de l’exposition que nous allons avoir. Ils ne veulent pas non plus jouer parce qu’ils sont avec des gens qui n’étaient pas dans le pays.”

Pour cette raison, puisque les membres de la Guilde sont intervenus sur la question, ils ont parlé au nom des joueurs et le match a été suspendu. Tout semble indiquer que le match se jouera en avril, lorsque la situation des coronavirus dans le pays se calmera un peu.