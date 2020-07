C’est pourquoi la Lazio peut toujours gagner le Scudetto, mais tout dépend de la Juventus. L’Inter et Milan comme le docteur Jekyll et M. Hyde: où est la vérité?

Un bruit sourd que fit la défaite du Latium, maintenant à -7 de la Juventus. Les Biancocelesti disent-ils au revoir à la course Scudetto? Pas encore, Les ragassi d’Inzaghi peuvent et doivent le croire car le calendrier est très, très favorable. La Juve, apparemment imparable, devra au contraire affronter des matchs très difficiles, ce qui pourrait l’amener à faire des faux pas. L‘Inter pour sa part, maintenant il ne peut qu’essayer de prendre la deuxième place, désormais à portée de main si la Lazio continuera à décevoir dans les prochains matchs … le problème est que même l’Inter n’a pas compris s’il s’agit de viande ou de poisson. Et tout comme les cousins ​​Nerazzurri, les Milan c’est une équipe à 2 faces, elle perd une opportunité en or avec SPAL et humilie ensuite la Lazio à domicile. Quelle est la vraie équipe de Pioli? Un bien Naples pendant ce temps, inguaia Fonseca et le Rome. Mais faisons un peu d’ordre, parlons d’un jour à la fois et récapitulons ce qui s’est passé cette semaine.

29ème jour: le top 4 ne se trompe pas, qui frappe Rome et Naples

La journée commence mardi, avec Latium est Juve qui ont respectivement battu Turin est Gênes. Les Biancocelesti repartent mal, sous 1-0 avec une pénalité de Belotti mais ensuite ils montent la pente et retournent le taureau à l’envers, 2-1. La Lazio, cependant, a mis des ennuis pour les jaunes à Caicedo et Immobile, tous deux méfiants. La Juve plutôt spectaculaire à Gênes qui marque 3 buts tout aussi spectaculaires avant Dybala, puis Ronaldo et suivre Douglas Costa. Une semaine s’est écoulée mais personnellement je n’ai pas encore réussi à décider quel but j’aimais le plus. Dans l’intervalle, cependant, la course invaincue de la défense de la Juventus se termine, il y pense Pinamonti signer la finale 1-3.

Mercredi leInter avalanche avec le Brescia, mais une véritable avalanche. 6-0 et parvient également à marquer Gagliardini. Si vous obtenez des buts de Gagliardini et D’Ambrosio dans le même match, vous méritez vraiment de vous retrouver en Serie B. Le soir, la grande occasion manquée est de Milan. Sur le terrain de SPAL il a une fiche de 2-0 une demi-heure, mais à la fin de la première mi-temps, Alessandro est expulsé, laissant ses 10 joueurs. Les Rossoneri, cependant, ne font le plein qu’à Ibra, mais trop tard pour le renverser complètement. 2-2 a marqué à 94 ‘grâce à un but contre son camp par Vicari et 2 points jetés. A noter la grande reprise de Sassuolo qui gagne à la maison 1-3 contre la Fiorentina et aussi le match de pénalité entre Lecce est Sampdoria gagné par les Liguriens pour 1-2 avec toutes les pénalités marquées par 11 mètres.

Le jeudi est le jour des « surprises ». Surprenez tout sur la victoire duAtalanta pour 2-0 sur le Naples. Désormais, la Déesse plus que surprise est de plus en plus une certitude. Pasalic est Gosens signer la victoire contre un Napoli qui dans l’ensemble joue encore mieux que les joueurs de Bergame, mais ne parvient pas à briser le mur érigé par Gollini (MVP du match). Le gros coup de la journée, cependant, est celui de Rome, qu’à la maison, avec leUdinese, perd 2-0. Mauvaise course pour les Giallorossi qui jouent déjà à une demi-heure avec un homme de moins, en raison de l’expulsion de Perotti. Dans le but lasagne est Nestorovski.

Bref, les 4 premiers attaquants avec plein de points sans trop d’attelages. La course de championnat continue et les distances ne changent pas. Des compétitions qui augmentent lentement de rythme et de spectaculaire. Cette reprise du championnat nous réserve de nombreux objectifs.

30ème jour: fuite de la Juve, les poursuivants sont très mauvais

Commençons par un chiffre: 648. 648 sont le nombre de parties jouées en Serie A par Gigi Buffon qui dépasse et bat donc le record précédent de Paolo Maldini. Mais passons aux races qui ont pratiquement défini la race Scudetto. Là Juve, que chaque jeu se joue toujours mieux, montrant clairement des améliorations, prend le Bull en remportant le derby de Turin 4-1. Encore une fois Dybala ouvre le score (c’est la troisième fois depuis le début de la ligue), puis revient au but Cuadrado et 2-0. Sur la dernière action du premier semestre De Ligt toucher de la main, pénalité, avertissement (il se méfiait, Milan ratera ainsi que Dybala) et buts à 11 mètres Belotti. En fait, nous commencions à manquer les ballons de handball dans la zone De Ligt et il nous a finalement satisfaits. Merci Matthijs. Dans la seconde moitié, il se passe quelque chose que nous n’espérions plus voir. Après 43 tentatives, Cristiano Ronaldo marque un but directement sur coup franc avec le maillot de la Juventus. Je pensais que j’allais mourir avant que cela ne se produise. Le but du définitif 4-1 bianconero arrive après unLe propre filet de Djidji. Turin reste noir et blanc.

Une autre victoire pour le Sassuolo et encore une autre défaite pour le Lecce. 4-2 et une belle course crépitante, également assaisonnée de deux pénalités. Étape fausse et presque définitive Latium qu’à la maison avec le Milan, et sans les deux assaillants Caicedo et particulièrement Bâtiment, est objectivement humilié 3-0 de Milan. Calhanoglu, Zlatan sur penalty e Rebic entrer dans le tableau de bord des marqueurs et laisser très peu d’espoir à la Lazio d’essayer de poursuivre le rêve Scudetto. Mais attention, rien n’est encore décidé. Il reste 8 courses, 24 points disponibles et un match direct entre eux. De plus, le calendrier est en faveur de la Lazio. Alors que la Juve devra affronter dans les prochains matchs, en plus de l’affrontement direct avec la Lazio le 20 juillet, des matchs difficiles comme contre Milan (sans De Ligt et Dybala), Atalanta, Sassuolo et Rome, la Lazio sera bien mieux. Les Biancocelesti affronteront des équipes beaucoup plus abordables: Scapoli, Ammogliati, Brescia et ainsi de suite (le tout strictement par ordre de difficulté). Seul Napoli devrait en fait être capable d’ennuyer les garçons d’Inzaghi. Mais ce sera le dernier championnat, quand les matchs pourraient déjà se faire … ou quand Naples ne se souciera pas beaucoup de perdre 3 points sur la route, étant donné la certitude de se qualifier pour la Ligue Europa via la Coppa Italia. Attention donc à ne pas tout donner pour déjà décidé.

Ceux qui arrêtent leur course Scudetto le 30e jour sont lesInter. Les nerazzurri sont récupérés à domicile par un Bologne sur 10, ils ratent une pénalité et sont également punis Brouette, pour le définitif et assez incroyable 1-2. Inter -11 de Juve, -4 de Lazio et maintenant seulement +1 d’Atalanta. Mauvais, très mauvais Inter depuis que le football en Italie a recommencé. Hors Ligue des Champions, hors Coupe d’Italie, hors course Scudetto: TRIPLE AUSSI CETTE ANNÉE. Seule la Ligue Europa reste en août et le gang de Conte ne peut pas se tromper.

Comme mentionné, Atalanta raccourcit la distance et gagne loin de Cagliari. La course est déjà adressée à 26 ‘lorsque Carboni étend Malinovskyi dans la surface de réparation. Deuxième jaune pour le défenseur, Cagliari en 10 et buts sur penalty Muriel. Résultats finaux 0-1 et maintenant regardez la troisième place et pourquoi pas, peut-être même la deuxième. Udinese-Gênes détenu 80 ‘par les Frioulans 2-0 devant. Puis à 81 ‘ Pandev raccourcit les distances pour égaliser 97 ‘Pinamonti fait 2-2. le Brescia sort enfin de la dernière place grâce à la victoire pour 2-0 contreHellas. Note de mérite a Parma-Fiorentina, fin de course 1-2 avec tous les buts marqués sur un penalty.

Un autre grand match de la soirée est Napoli-Roma. Il y a quelques années à peine, ces deux équipes se disputaient le record en tant que meilleure équipe toujours derrière la Juventus alors qu’elles se battent atteindre la Ligue Europa. La première moitié du match est un peu … gne. Tout se passe en seconde mi-temps. Le démarreur Callejon apporte le blues en avant, immédiatement rejoint par Mkhitaryan. A 10 minutes de la fin, le scugnizzo Lorenzo décide Insigne avec un grand virage à droite sur le deuxième pôle. Un but « à Del Piero« Pour être clair. Résultats finaux 2-1 et Naples s’empare de la Roma à la cinquième place.

Maintenant, les deux équipes ont les mêmes points, les mêmes résultats dans les matchs directs et la même différence de buts dans les matchs directs, mais la Roma reste à la cinquième place, en raison de la différence de buts totale. Rappelons qu’en ce moment, Napoli a déjà la garantie de participer à la Ligue Europa, compte tenu de la victoire en Coupe d’Italie. Le classement est donc beaucoup plus important pour les capitolini, qui sont cependant en grande difficulté. À 8 matchs de la fin et avec « seulement » 6 points d’avance sur le huitième au classement, sommes-nous si sûrs que la Roma, embourbée dans son propre jeu, participera à une compétition européenne l’année prochaine? Immédiatement attaqués il y a 5 équipes enfermées dans 3 points, très prêtes à voler le rêve européen aux Giallorossi. Vont-ils y arriver? Ce sera une finale de saison très convaincante. Ah, et bienvenue à Nicolò Zaniolo, retourné sur le terrain plus tard 175 jours de sa blessure.

Le reste du football européen

Que se passe-t-il dans le reste de l’Europe? Commençons par l’Allemagne. Comme si le championnat n’était pas suffisant, le Bayern Monaco apporte également à la maison le DFB Pokal, battant pour 4-2 les Bayer Lerverkusen du joyau allemand Kai Havertz. Méfiez-vous du garçon qui pourrait déjà voler dans un club de premier plan cet été. C’est un prédestiné. Les Bavarois attendront maintenant un mois pour les huit finales Ligue des champions et va essayer de frapper la triplé.

Nous allons plus au sud en Europe et allons à Espagne, où est le Real Madrid, après avoir atteint le Barcelone en tête du classement, il le dépasse et lui donne également 4 points d’avance. Les Galacticos semblent vraiment galactiques, surtout s’ils sont entraînés de cette façon par leur capitaine de goleador, le défenseur Sergio Ramos, arrivé a 10 buts saisonniers en Liga. Tant de problèmes dans la maison de Barcelone. Tout est très foiré, mais je vais essayer de mettre de l’ordre: Griezmann il y a avec le coach Setien, Messi il l’a avec le coach Setien (à tel point que lorsque ce dernier parle, le capitaine au numéro 10 ne l’écoute pas et s’en va), l’équipe essaie de rester du côté de monsieur Setien, mais l’équipe suit toujours Messi, mais il y a a avec Setien et Griezmann. En attendant je Ventilateurs ils l’ont pour société qui l’a fait Échange Arthur-Pjanic et ils l’ont avec l’équipe qui a beaucoup de difficultés sur le terrain. Bref, tout le monde contre tout le monde, personne contre Messi parce que Messi est Messiet l’ancienne star du Barça Rivaldo dit que Messi et Ronaldo feront équipe pour la Juventus L’année prochaine. Je n’y crois pas non plus mais si ça arrive, dans le doute, je pourrai me vanter du titre « je l’ai dit« .

Voyons voir, que reste-t-il? Ah oui, le première ligue. le Liverpool est déjà un champion d’Angleterre, les Ville bat les rouges 4-0 à la maison, mais quand tout est déjà décidé. Alors que la course aux classements européens sera vraiment passionnante. 6 équipes en 10 points pour 4 places en 5 jours. Jouez ces numéros.

Pour le reste, préparons-nous pour cette semaine de championnat qui pourrait définitivement le scudetto aux mains noir et blanc pour la .. octave? Neuvième fois consécutive? J’ai perdu le compte. Mais restons concentrés, profitons des prochains jeux et « Immergiamoci » dans cette finale de championnat.