“C’est triste d’être éliminé” »Football Press

Jeudi 06 février 2020

L’entraîneur de Barcelone a commenté ses sentiments après avoir été absent de la Copa del Rey contre l’Athletic Bilbao dans les réductions. Bien que Quique Setién ait souligné le jeu de son équipe malgré la défaite, il a déclaré: “Je pense que nous étions assez supérieurs”.

Le directeur technique de Barcelone, Quique Setién, a eu ses impressions après l’élimination des «culés» contre l’Athletic de Bilbao pour les quarts de finale de la Copa del Rey, où il a souligné que le manque de concret était fondamental pour ne pas continuer à progresser.

«Tout s’est bien passé sauf le résultat. C’est triste d’être éliminé, mais je pense que nous avons fait un pas en avant dans ce que nous devons améliorer. Je garderai bien plus de choses que le résultat dans un match très compliqué et difficile. Le résultat est toujours le plus important, mais les sensations aussi. L’équipe a donné un très bon niveau et je pense qu’il a été beaucoup plus élevé », a déclaré Setién lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur catalan a analysé le match de son rival. «Ce n’est pas facile de contrôler le match d’athlétisme, mais je pense que Marc Ter Stegen n’a fait aucun arrêt tout au long du match. En seconde période, nous avons généré quatre ou cinq occasions très claires et son objectif nous a atteint à un moment où il y avait de la réaction. La pénalité a été de ne pas prendre de l’avance, car ils n’étaient pas à l’aise », a-t-il ajouté.

Enfin, consulté avant les occasions non converties, Setién a déclaré que «chaque année, je suis dans le football, il y a des jours où vous en avez un et vous le mettez et dix autres et vous n’en avez pas. Je ne sais pas si c’est de l’inspiration, de la confiance ou quoi. Il y a des choses que ni les entraîneurs ni les joueurs ne peuvent contrôler et c’est l’un d’entre eux. »