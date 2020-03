“C’est un clown.” Et maintenant, il risque le procès

Dans une période de chaos absolu pour toute l’Italie et pour le football italien, Steven y a pensé Zhang pour ajouter plus de poivre à la situation actuelle. Dans une histoire Instagram le président Nerazzurri a attaqué Paolo lourdement Dal Pino, président du nôtre Serie A, l’accusant d’avoir faussé le championnat et d’avoir mis la sécurité et la santé des personnes à l’arrière-plan. Zhang poursuit son accusation contre Dal Pino en l’appelant un clown qui devrait commencer à prendre ses responsabilités.

Voici la traduction de l’histoire Instagram de Zhang: «Changez les dates et placez toujours la santé publique au second plan. Tu es probablement le plus gros et le pire clown que j’aie jamais vu. 24 heures, 48 ​​heures, sept jours, et quoi d’autre? Que vas-tu faire maintenant? Parlez-vous maintenant de valeurs sportives et d’une concurrence loyale? Et si nous ne protégeons pas nos athlètes et nos entraîneurs et leur demandons de jouer 24 heures sur 24 pendant une semaine sans jamais s’arrêter? Oui, je parle de toi. Le président de notre ligue, Paolo Dal Pino. Honte à vous. Il est temps pour vous de vous lever et de prendre vos responsabilités. C’est ce que nous faisons en 2020. Tout le monde dans le monde, peu importe si vous êtes un joueur de l’Inter ou de la Juventus, soyez prudent! C’est la chose la plus importante pour vous, pour vos familles et pour notre société! “.

Attaque très dure de la part du président du club Nerazzurri qui pourrait désormais également risquer le procès. La seule chose sûre, c’est que le championnat italien est dans un moment de grande confusion et qu’il faudra prendre la situation en main et clarifier ce qui va se passer dans les prochains mois.