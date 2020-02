“C’est un coup dur pour lui” »Football Press

Lundi 24 février 2020

L’entraîneur de la Belgique a regretté qu’une de ses figures de haut niveau manque le reste de la saison à cause d’une fissure dans le péroné, une situation qui déclenche les alarmes chez l’entraîneur des «Diables rouges» puisque l’attaquant du Real Madrid n’arriverait pas avec le football à l’Eurocup.

Le directeur technique de l’équipe nationale belge, Roberto Martínez, était agité devant la nouvelle blessure qui affecte Eden Hazard, ce qui le marginalisera pour le reste de la saison au Real Madrid et même sa présence serait en danger pour la prochaine Eurocup avec son pays.

«C’est triste, car Eden est généralement un joueur très en forme et cette nouvelle blessure est un nouveau revers. Il est en marge depuis près de 3 mois et des joueurs comme Eden doivent être sur le terrain », a déclaré le stratège espagnol en conversation avec BEIN Sports.

Cependant, l’entraîneur belge a fait part de son inquiétude face aux blessures de l’attaquant de 29 ans. «Il y a une bonne communication entre notre personnel médical et le personnel médical du Real Madrid. C’est bien, car je suis inquiet. Eden est normalement un joueur apte et a maintenant des problèmes avec sa cheville. Il a été opéré il y a quelques années dans la même région », a-t-il déclaré.

L’entraîneur de 46 ans regrette que Hazard ne soit pas pour le duel des champions avec la boîte en merengue. «Nous sommes agités pour Eden. C’est dommage que cela se soit également produit à la veille de l’important match contre Manchester City. Nous sommes vraiment tristes car cette blessure le laisse hors du terrain pendant au moins trois mois, un joueur comme Hazard doit toujours être sur le terrain », a déclaré Martinez.

Avec seulement 15 matchs disputés toutes compétitions confondues et un seul but avec le Real Madrid, l’ancien Chelsea ne passe pas un bon moment à cause des blessures qui ne le laissent pas seul, ce qui risque même de rater l’Eurocup en milieu d’année.

“C’est une inquiétude. Eden est un joueur très en forme et maintenant il a eu des problèmes dans la même zone où il a été opéré il y a quelques années.”

L’entraîneur belge Roberto Martinez réagit aux nouvelles de la fracture de la cheville d’Eden Hazard. # BeINPL pic.twitter.com/hvK1xsChXO

– beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) 23 février 2020