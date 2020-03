C’est un Samp de retour: 13 points sur 26 sont arrivés après des situations désavantageuses

Un grand retour de cœur. La Sampdoria a remporté trois points essentiels pour le reste du championnat dimanche après-midi, dans le silence assourdissant de Marassi. Un jeu douloureux mais finalement ramené à la maison avec vos ongles et vos dents, avec le visage de M. Ranieri qui à la fin du match atteste de la délicatesse du moment. Un autre but en première mi-temps nous avait fait penser au pire mais le capitaine Fabio Quagliarella a pris l’équipe sur ses épaules et, grâce à une seconde moitié de niveau, le score a été inversé.

13 points sur 26 au retour – Ce n’est pas la première fois que les Blucerchiati se retrouvent désavantagés. Très souvent, l’entraîneur romain l’a lui-même souligné, l’équipe récupère le filet dans les premières minutes. Un aspect sur lequel nous essayons de travailler dans les parties de Bogliasco mais pour lequel aucune solution n’a été trouvée. Des difficultés, cependant, l’équipe a pu relever, comme cela s’est souvent produit, la réorientation du jeu sur des pistes plus favorables. Sur les 26 points obtenus au classement 13, la moitié exactement, est venue après qu’Audero se soit retrouvé à ramasser le ballon au fond du sac.

De Lecce à Vérone – Le premier retour, sous la direction de Claudio Ranieri, a été contre Lecce à Marassi, lorsque Gaston Ramirez a égalisé l’avantage initial du Salento avec Lapadula en pleine récupération. Près d’un mois plus tard, la victoire interne contre l’Udinese est venue: dans la demi-heure d’avance frioulan avec Nestorowski puis une punition de Gabbiadini et un penalty de Gaston Ramirez pour la finale 2-1. Chancelor avait trompé la Rondinelle contre Brescia avant que Samp ne s’écrase comme une tornade avec Linetty, Jankto, deux fois avec Quagliarella puis avec Caprari. A l’extérieur la même situation s’est produite à Turin avec la grenade devant Verdi puis le retour signé Gaston Ramirez, deux buts pour l’Uruguayen, et Quagliarella sur penalty. Enfin Vérone peut-être dans le moment le plus délicat de la saison, sans que les fans se réjouissent. Seulement avec les cris des joueurs sur le terrain et ceux de M. Ranieri: “Nous jouons notre vie”. Mais ce Samp s’est avéré avoir suffisamment de caractère. Et cette survie, sur le plan sportif, peut y jouer.