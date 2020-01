“C’est une honte” – Neville défend McBurnie de Sheff Utd

Date de publication: Lundi 13 janvier 2020 3:25

L’attaquant de Sheffield United Oli McBurnie a été rappelé de ses responsabilités après sa présence au derby du sud du Pays de Galles, a déclaré la Football Association.

McBurnie a été vu soutenir son ancien club Swansea à l’extérieur lors de leur match nul 0-0 à Cardiff dimanche.

La FA a été informée d’images de McBurnie qui ont fait surface sur les réseaux sociaux après le match, et l’organe directeur a enquêté sur les allégations selon lesquelles il aurait fait un geste obscène aux fans de Cardiff.

“La FA a rappelé Sheffield United«S Oli McBurnie de ses responsabilités à la suite de sa présence au match de championnat EFL entre Cardiff et Swansea hier », a lu un communiqué de la FA.

Pundit télévision Gary Neville avait déjà défendu McBurnie sur les réseaux sociaux, affirmant que ce serait “une honte” s’il était inculpé.

“Ce garçon a fait la chose la plus normale que j’ai vue d’un footballeur depuis longtemps”, a écrit Neville sur Twitter.

C’est une honte. Ce garçon a fait la chose la plus normale que j’ai vue d’un footballeur depuis longtemps. Il va soutenir son équipe et est photographié, filmé et se retrouve avec ça. https://t.co/3FitxruGlV

– Gary Neville (@ GNev2) 13 janvier 2020

McBurnie a marqué 26 buts en 62 apparitions pour Swansea avant de rejoindre Sheffield United.

Le transfert de 20 millions de livres sterling fait de McBurnie la signature la plus chère de l’histoire de Blades.

La démonstration de soutien de McBurnie à son ancien club est survenue après qu’il ait marqué le vainqueur lors d’une victoire 1-0 en Premier League pour les hommes de Chris Wilder contre West Ham vendredi.

Le joueur de 23 ans a également été photographié parmi les fans de Swansea en août lorsque le club gallois a gagné 3-1 à QPR dans le Sky Bet Championship.