“C’est une situation que nous n’avons vue que dans les films catastrophe”

Ancien gardien de but international allemand Oliver Kahn, actuellement membre du conseil d’administration du Bayern Munich, Il a dit que nous sommes actuellement “dans une situation que nous ne connaissions que des films sur les catastrophes”, donc ni lui ni personne d’autre n’était prêt à y faire face.

04/02/2020 à 12:29

CEST

“Naturellement, je n’étais pas prêt à relever ce défi dans mon nouveau rôle au Bayern. Mais je le prends comme tout le monde”, a déclaré Kahn dans une interview sur le site Web du club.

Kahn a salué la démission de 20 pour cent du salaire par le personnel, le personnel d’entraîneurs et la direction du club et a déclaré que c’était une façon de faire preuve de solidarité et de dire “Je me fiche de ce qui arrive au club” .

Dans le travail d’aujourd’hui, qui consiste principalement en des réunions virtuelles, la santé est au premier plan, selon Kahn, mais il s’agit aussi de “minimiser les répercussions de la crise des coronavirus pour le Bayern et pour le football en général” .

“Pour tout le monde, c’est une nouvelle situation que nous ne connaissions que dans les films sur les catastrophes”, affirma-t-il.

Kahn a toutefois exprimé l’avis qu’une fois surmontée, cette crise pourrait avoir des conséquences positives pour le football.

“Une crise est toujours un test de résilience. Elle montre comment nous, en tant que club, gérons une telle situation. Si nous parvenons à assimiler un choc de cette nature, nous avons la possibilité de devenir plus forts”, a-t-il souligné.

En outre, selon l’ancien international, “la crise nous amènera à changer notre attitude envers de nombreux aspects de la vie”.