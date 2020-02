Cet Arturo Vidal aurait rendu Antonio Conte très confortable

Dans le dernier match, il a perdu la raison. Il a commis une ingéniosité qui ne lui a pas permis de jouer les dernières minutes du match, mais surtout ne lui permettra pas de jouer le match retour, où il sera absent pour disqualification comme Busquets. Mais comment critiquer Arturo Vidal à la fin de Naples-Barcelone? Impossible. En fait, Quique Setién ne l’a pas fait non plus, qui lors de la conférence de presse a publiquement félicité le Chilien pour sa performance et a jugé l’arbitre Brych très sévère en tirant le deuxième carton jaune quelques instants après le premier.

Vidal, jusqu’au moment du rouge, était le meilleur sur le terrain de la maison de Barcelone. Marqué derrière Messi et Griezmann, le Chilien a commencé à droite dans le trident et dans la phase de non-possession, il a joué en tant que milieu de terrain supplémentaire. Il a souvent changé de position sur le terrain afin de ne pas donner de repères à ses adversaires, mais surtout il a fourni une performance d’une grande détermination. A l’appui de Messi et aux commandes d’un milieu de terrain qui n’a pas toujours interprété la phase de possession à mille par heure. Au moment le plus délicat du match, l’équipe a pris les épaules et plus que quiconque a transporté Barcelone vers 1-1, un résultat positif en vue du match retour.

En bref, Vidal a joué un rôle déterminant dans un match décisif de la saison de Barcelone. Et hier, une fois de plus, il est devenu clair pourquoi Antonio Conte, qui le connaît très bien, a eu son premier but au Chili pour renforcer la ligne médiane en vue de la deuxième partie de la saison. Encore plus qu’Eriksen. Il est à la fois pilote et excellent milieu de terrain, leader mais aussi écuyer fidèle des joueurs les plus talentueux de l’équipe. Sans surprise, de Barcelone, il est dit que le Chilien n’a pas disparu principalement parce que Leo Messi a opposé son veto à son transfert.