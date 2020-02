“ C’était comme si j’appartenais ”: comment Daniel Agger est devenu un héros culte de Liverpool

Nostalgie

Dans le jeu moderne, il faut un joueur spécial pour se faire aimer des supporters à la fois sur le terrain et en dehors. Mais Daniel Agger a certainement réussi à le faire à Liverpool.

Le défenseur central danois était une perspective relativement inconnue à son arrivée en janvier 2006, mais cela allait bientôt changer. Agger a aidé son équipe au succès de la FA Cup et du Community Shield au cours de sa première année sur le Merseyside, et il ne lui a pas fallu longtemps pour gagner le cœur des spectateurs.

À 6 millions de livres sterling de Brondby, il était en fait le défenseur le plus cher de l’histoire de Liverpool en ce moment. Bien que ce chiffre soit maintenant éclipsé par la signature de Virgil Van Dijk pour 75 millions de livres, il montre également à quel point Rafael Benitez a évalué Agger.

Huit ans et demi et 232 apparitions plus tard, il ne faisait aucun doute que Benitez avait raison dans son évaluation. Le temps d’Agger sur le Merseyside a peut-être été entravé par des problèmes de blessures, mais sa passion pour le football en général mais pour Liverpool en tant que club et ville a créé un lien incroyable entre le joueur et le supporter.

Bien que sa carrière à Liverpool ait finalement échoué, il a été une étincelle brillante dans une période difficile pour les Reds, et pour cette raison, ce lien ne sera jamais rompu.

Grèves mémorables

Le Danois n’a pas été construit à partir du moule des défenseurs purs et durs, mais il était un plaisir de regarder son métier. Et bien qu’il n’ait pas beaucoup de rythme, sa capacité à lire le jeu était inégalée.

Sa capacité à sortir de la défense et à choisir une passe, quant à elle, a dû être une joie pour ses coéquipiers attaquants. Son pied gauche cultivé était souvent le début des attaques de Liverpool. Et 14 buts en son temps pour les Reds ont prouvé qu’il était plus que capable de les terminer aussi.

Ils n’étaient pas tous les en-têtes dans la zone des six mètres non plus. En effet, son premier but à Liverpool l’a vu franchir la ligne médiane pour déclencher une frappe féroce et détournée de l’ensemble des 35 mètres qui a laissé Roy Carroll enraciné.

Les fans étant maintenant pleinement conscients de ce qu’il avait dans son casier, des cris de «shoooooot» pouvaient être entendus sonner autour d’Anfield chaque fois qu’Agger recevait le ballon n’importe où à moins de 50 mètres du but adverse.

Et le Kop devait voir presque une copie conforme de cette grève en avril 2009 contre Blackburn, un objectif qu’Agger a dédié aux 96 victimes de la catastrophe de Hillsborough. C’était un joueur qui a toujours compris ce que cela signifiait de jouer pour le club.

Masterclass Anfield

Peut-être que la performance la plus mémorable d’Agger dans une chemise rouge est survenue lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions en 2007.

Une défaite 1-0 à Stamford Bridge au match aller signifiait que Liverpool avait peu de place pour l’erreur dans la seconde, et avec Agger considéré comme fautif pour le but de Chelsea en égalité, il fallait une grande performance du Danois à Anfield.

Il a dûment livré. C’était un homme en mission. Après avoir eu du mal à contenir Didier Drogba au match aller, il n’a pas reniflé l’Ivoirien à Anfield et a marqué le seul but,

balayant la maison depuis le bord de la zone après le coup franc de Steven Gerrard.

Liverpool a ensuite remporté le match aux tirs au but et a organisé une rencontre avec l’AC Milan lors de la répétition de la célèbre finale d’Istanbul en 2005.

Agger a aidé Dirk Kuyt dans les derniers instants du combat, mais il n’y a pas eu de fin de conte de fées à cette occasion, bien sûr, car ils ont été battus 2-1.

Pourtant, même s’il n’a pas réussi à goûter l’argenterie européenne, les performances d’Agger dans la compétition témoignaient de sa capacité à le couper avec certains des meilleurs au monde.

Un héritage durable

Après l’arrivée de Brendan Rodgers en tant que manager, et avec des blessures entravant toujours ses chances de jouer, il est devenu clair que la carrière d’Agger à Liverpool touchait à sa fin.

Et, en 2014, cela a été prouvé, mais pas avant qu’Agger ne signe avec son 14e et dernier but dans une chemise rouge lors d’une victoire 2-1 sur Newcastle à Anfield alors qu’il faisait ses adieux au Kop.

Agger a reçu des offres pour rejoindre Manchester City et Barcelone pendant son séjour à Liverpool, mais n’a jamais voulu partir. Il était loyal et il adorait le club.

Et quand Agger a finalement été contraint de partir, il n’est pas surprenant qu’il soit retourné au Danemark et à son club d’enfance Brondby.

“Je ne partirais pas ici pour aller ailleurs et cela a été prouvé par mes actions au cours des dernières saisons”, a-t-il déclaré.

Avec le tatouage de YNWA à travers les jointures de sa main droite, il était juste de dire que personne n’aurait jamais douté de la fidélité d’Agger à Liverpool, mais l’homme lui-même l’a dit le mieux: «Rapidement, c’était comme si j’appartenais, et plus vous restez longtemps un endroit qui vous convient, plus il pénètre sous votre peau et devient une partie de vous. Les gens, l’endroit, tout ce qu’il y avait de mieux. »

En effet.

Par Sam Cooke

