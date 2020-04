“C’était fondamental pour le changement dans l’équipe nationale” »Prensaf Fútbol

Jeudi 02 avril 2020

Maldonado a commencé sa carrière avec l’équipe nationale chilienne adulte le 12 mars 2000, lors d’un match amical contre la Bulgarie. De là, son séjour dans la «Roja» s’est prolongé de 10 ans, où il a joué 41 matchs et marqué un but. L’ancien milieu de terrain a souligné le processus vécu avec Bielsa, le décrivant comme celui qui “l’a le plus marqué”.

L’ancien joueur de l’équipe nationale, Claudio Maldonado, a rappelé lors d’une conversation avec Prensafutbol ses principaux moments avec le maillot «Roja», et a fait référence de manière particulière au processus qu’il a vécu avec Marcelo Bielsa, qu’il considérait comme «extrêmement fondamental» pour la promotion. que l’équipe nationale a connu par la suite.

«Bielsa a une philosophie de travail différente de celle à laquelle il était habitué. Il a travaillé dans tous les domaines, psychologique, physique, tactique, technique (…) Je pense que ce fut l’un des métiers les plus complets de l’histoire de l’équipe nationale ».

Il a également ajouté que «Bielsa a laissé un héritage très important, car tout ou une grande partie de ce qui est fait aujourd’hui dans la sélection provient du travail qu’il a fait.

Les anciens Corinthians ont déclaré que c’était ce qui l’avait le plus empêché de travailler avec l’ancien entraîneur de l’équipe nationale. «Quel que soit le travail et tout ce qu’il sait sur le football, ce qu’il a généré a été l’une des choses qui m’ont le plus marqué. Le respect entre lui et le joueur est essentiel pour un bon travail. Principalement les valeurs que vous avez en tant que personne ».

En dehors de la Coupe du monde

En outre, l’ancien Colo Colo a rappelé le moment où Bielsa l’a averti qu’il n’était pas considéré pour la Coupe du monde en Afrique du Sud 2010. Dans ce cas, Maldonado avait subi une grave blessure au genou.

“Il m’appelle au téléphone et me dit” regarde, je ne l’ai pas sur la liste des 30 parce que j’en vois d’autres qui sont en meilleur état que toi et c’est pourquoi je ne l’ai pas sur la liste. ” Cela ne me fait aucun bien de le porter et de ne l’avoir que pour un seul match. » Là, je l’ai remercié et lui ai présenté mes meilleurs vœux. Cela montre déjà le grand respect qu’il avait envers moi et tous les joueurs “, a avoué Chester.”

Génération d’or

Dans l’interview réalisée via Instagram Live, Maldonado a également évoqué son souhait d’avoir prolongé sa carrière en équipe nationale. “J’aurais aimé passer beaucoup plus de temps avec cette génération. J’en connais bien beaucoup. J’aurais donc aimé être plus longtemps, avoir partagé les choses brillantes qu’ils ont faites ces dernières années », a expliqué l’ancien milieu de terrain.