“C’était important de recommencer, nous pourrions aider les fans dans ce moment compliqué”

Une semaine après le début de phase 2 dell ‘urgence coronavirus, le football vit parmi des millions d’inconnus. De nombreux entraîneurs et présidents ont exprimé leur opinion et Paulo Fonseca c’est l’un d’eux. Le technicien du Rome analysé le moment, et pas seulement, aux microphones de la station de radio Lazio TRS.

L’importance de recommencer

«Pour l’instant, cela aurait été important. Nous avons cette situation difficile et je pense que les Roms peuvent aider à oublier le vrai problème social. Je pense que si nous avons une équipe qui fait rêver tous les joueurs roms, cette ville peut être plus joyeuse et plus heureuse, en oubliant le vrai problème que nous avons en ce moment. Je sens qu’ici est un peu différent des autres endroits où je me suis entraîné. Ici, les gens sont vraiment passionnés par le club. Tout ce que nous faisons dans le club affecte tous les Romains. “

Enseigner le football

«Lorsque nous arrivons dans un club d’un autre pays, j’ai un avantage. Nous sommes tous des Latins. Les Italiens ont une forme très particulière mais très similaire à celle des Portugais. C’était plus facile pour moi. La forme sous laquelle vous communiquez avec les joueurs sert à motiver les joueurs. Je dois dire qu’ici à Rome, j’ai toujours ressenti une grande ouverture de tous les joueurs et de tous les membres du club. “

Le problème des Roms

«La question est sportive. Je ne sais pas si je comprends bien. J’ai formé d’autres clubs et je dois dire une chose. Parfois, cette question est une excuse. Je pense que tous les clubs doivent avoir cet environnement. C’est un excellent environnement de club. Si nous sommes une petite entreprise, personne ne parle de Rome. Ceci est une démonstration que Rome est très grande. Je pense que si nous voulons gagner, nous devons créer les conditions pour gagner. “

L’air romaniste

«Je dois dire qu’en tant que Portugais, j’ai toujours regardé le football et la Roma était l’un des clubs que j’ai toujours aimé le plus. Je dois avouer que lorsque j’ai ressenti ce désir d’être entraîneur de la Roma, c’était le match que j’ai joué avec le Shakhtar à l’Olympique. Il y avait une atmosphère et un environnement fantastiques et j’ai pensé que j’aurais aimé entraîner Roma avec ces fans, avec cette atmosphère. En peu de temps, il sera possible de gagner quelque chose ».