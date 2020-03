C’était la composition du PSG avant l’arrivée de Sheikh Al-Khelaifi

Nasser Al-Khelaifi Il est le cheik qui à partir de 2011 a acheté au Paris Saint-Germain et a changé à jamais l’histoire du club parisien.

C’était la gamme du PSG avant sa vente à Al-Khelaifi:

1. Gregory Coupet

L’ancien footballeur français a disputé ses dernières saisons au Paris Saint-Germain, arrivé en 2009, et sa dernière saison était en 2011. Il a disputé 31 matchs avec l’équipe parisienne, et bien que ce ne soit pas le plus pertinent, ce n’était pas à l’époque du cheikh.

2. Christophe Jallet

Le footballeur français joue comme arrière droit, il était l’un des rares joueurs à être resté avec le Sheik, le joueur est arrivé en 2009 et est parti en 2014. Il a joué 198 matchs et réussi à marquer 9 buts pour l’équipe.

3. Mamadou Sakho

Le défenseur central était l’un des footballeurs les plus prometteurs de l’équipe parisienne, il est même devenu capitaine du Paris Saint-Germain. Mais le joueur est parti pour Liverpool en 2013, a surpris son départ de l’équipe et a joué un rôle clé dans le schéma parisien.

Sylvain Armand

Le footballeur a passé longtemps dans l’équipe parisienne, ce qui l’a amené à être une référence pour l’équipe. Il a été la capitale de l’équipe pendant plusieurs saisons, sa dernière saison avec le PSG était en 2013, sa retraite était en 2017 avec le Stade rennais.

5. Siaka Tiéné

Le footballeur ivoirien joue comme arrière gauche ou couloir, et son étape a commencé en 2010 et a duré au Parc des Princes jusqu’en 2013, sa fin s’est terminée avec l’équipe de France Montpellier en 2015, il a atteint le Sheikh mais en ses dernières années en tant que footballeur.

6. Makélélé

L’ancien footballeur est l’un des joueurs de football les plus connus, en 2008 il a rejoint l’équipe parisienne et en 2011 il a raccroché. Je ne peux pas être à l’arrivée du cheik du Paris Saint-Germain, il est maintenant coach.

7. Clément Chantome

Le footballeur français joue en tant que milieu de terrain et a duré de nombreuses années dans l’équipe malgré l’arrivée du cheik, il joue actuellement pour le Red Star FC à l’âge de 32 ans, un joueur qui a laissé une bonne note.

8. bébé

Le joueur de football brésilien joue en tant que milieu de terrain et peut également jouer en tant qu’attaquant. En 2010, il est arrivé au Paris Saint-Germain et était avant l’arrivée du Sheik au club parisien, il n’était qu’un an de plus après le renouvellement du club.

9. Ludovic Giuly

L’ancien footballeur français a joué comme ailier droit et a joué un rôle crucial dans le schéma, au Paris Saint-Germain, il a joué 110 matchs et marqué 19 buts, il était avec l’équipe dans les années 2009-2011. Lorsque le cheik est arrivé en mai 2011, ce fut l’une des premières sorties.

10. Mevlüt Erdinç

Le footballeur turc nationalisé français a joué dans l’équipe parisienne en tant qu’attaquant ou ailier, il a fait un pas dans l’équipe de 2009 à 2012, il était avant l’arrivée du cheik et un temps avec l’actuel président du club.

11. Guillaume Hoarau

L’attaquant français a fait un grand pas pour le Paris Saint-Germain, il était de 2008 à 2013, il a disputé 156 matchs et inscrit 56 buts avec l’équipe parisienne. Il joue actuellement pour les Youg Boys. Ce footballeur était avant l’arrivée du cheik.