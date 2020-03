C’était les quarts de finale du tournoi de charité FIFA 20 organisé par Ibai Llanos

L’influenceur bien connu a décidé d’organiser un tournoi qui impliquerait toutes les équipes de LaLiga dans FIFA20 pour collecter des dons pour aider à combattre le coronavirus et animer la quarantaine. Hier soir, les quarts de finale ont été organisés.

Ibai Llanos, membre de l’équipe G2 eSports ou présentateur du programme Hoy No Se Sale, parmi plusieurs de ses facettes, a profité de la poussée médiatique qu’il a pour organiser une compétition dans le jeu vidéo EA Sports impliquant le plus grand nombre de clubs du plus haut niveau du football espagnol.

Le RCD Mallorca n’était pas présent pour des raisons de parrainage, car il a un contrat d’exclusivité signé avec Konami, producteur de Pro Evolution Soccer et la concurrence directe de la multinationale canadienne, une raison qui a également éliminé le FC Barcelone du tournoi malgré la prédisposition initiale pour participer. Une fois le tournoi contextualisé, nous voyons comment les jours de compétition se sont passés.

Trois tours de qualification ont été disputés vendredi à titre préliminaire entre les six clubs ayant les positions les plus basses dans le tableau de LaLiga, à l’exception de l’équipe des Baléares absente. Aitor Ruibal, représentant Leganés, a battu Pedro Porro du Real Valladolid (3-5). Lucas Pérez (Deportivo Alavés) a fait de même (5-1) contre Kevin Vázquez (Celta de Vigo) et Edu Expósito (Eibar) éliminé (3-6) Adrián Embarba (RCD Espanyol).

Ils ont terminé ce premier spectacle en direct avec un don cumulé d’un peu plus de 7 300 euros. Samedi, les huitièmes de finale étaient les suivantes:

Leganés (Aitor Ruibal) 2 – 0 CA Osasuna (Rubén García)

Séville (Sergio Reguilón) 1 – 2 Club athlétique (Gorka Guruzeta)

Levante (Carlos Clerc) 2 – 3 Deportivo Alavés (Lucas Pérez)

Atlético de Madrid (Marcos Llorente) 5 – 3 Real Sociedad (Adnan Januzaj)

Vrai Betis (Borja Iglesias) 7 – 1 Getafe (Jason Remeseiro)

Villarreal (Manu Morlanes) 4 – 2 Valence (Carlos Soler)

Grenade (José Antonio Martínez) 0 – 2 Real Madrid (Marco Asensio)

Après ces résultats et l’absence définitive du FC Barcelone, les sept vainqueurs et le Eibar, avec Edu Expósito aux commandes, ils configurent les quarts de finale qui se joueront, comme le reste du tournoi, aujourd’hui avec les objectifs suivants:

Leganés (Aitor Ruibal) contre Athletic Club (Gorka Guruzeta)

Deportivo Alavés (Lucas Pérez) contre Atlético de Madrid (Marcos Llorente)

Eibar (Edu Expósito) contre Real Betis (Borja Iglesias)

Villarreal (Manu Morlanes) contre le Real Madrid (Marco Asensio)

Cet après-midi, à partir de 18h30, le troisième et dernier direct commencera dans le but d’approcher le don de 100 000 euros, laissant le chiffre d’hier à un peu plus de 21 600 pour lutter contre le COVID-19.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!