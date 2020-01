“C’était un match extrêmement compliqué” »Football Press

Mercredi 22 janvier 2020

L’entraîneur de Barcelone a exprimé ses impressions avant la victoire serrée de son équipe contre Ibiza pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. “Nous étions inexacts et lui avons donné de nombreuses options”, a expliqué le stratège espagnol après le triomphe “culé”.

Le directeur technique de Barcelone, Quique Setién, s’est exprimé après la victoire 2-1 de son casting en temps réduit sur Ibiza pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey, et a révélé la complexité de son rival depuis son dirigés étaient désavantagés dans une grande partie du parti.

«Nous avons été assez inexacts, manquant de confiance et ce fut un match extrêmement compliqué. Nous avons eu du mal à trouver le chemin de son objectif, nous lui avons donné de nombreuses options et la réalité est que ce n’était pas facile », a commencé le stratège lors d’une conférence de presse.

Le nouveau DT de l’ensemble chilien Arturo Vidal a analysé le déroulement de la rencontre. «Je l’ai dit hier, ils trichent des matchs. L’adversaire serre beaucoup, c’est une option très importante pour eux de le faire avec des équipes comme nous et ils livrent au maximum. Je pense que mon équipe était attentive et concentrée, mais nous manquions de tranquillité d’esprit et de concentration pour gérer les situations d’une autre manière », a déclaré Setién.

L’ancien stratège du Real Betis a également souligné la tactique d’Ibiza, son adversaire. «J’accorde beaucoup de crédit à Ibiza. Il a très bien fermé à l’intérieur et nous a coûté, en plus le but en sa faveur complique les choses. Ils ont couru derrière le ballon, ils ont balancé … Il y a eu des jeux que nous avons pu atteindre et ils se sont retrouvés en faute », a-t-il ajouté.

Enfin, l’Espagnol a comparé le match d’aujourd’hui comme il l’a été contre Grenade. «L’autre jour, nous avions plus de contrôle, cette fois nous avons fait des inexactitudes. Nous avons subi de nombreuses pertes et cela a donné la vie au rival, et c’est ce que nous devons éviter. Certains joueurs sont partis très vite, ils se sont précipités et il faut donner plus de jeu pour les prochains matchs », a expliqué l’entraîneur du culé.